Jubilaciones de privilegio: Juntos por el Cambio advirtió por "el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Judicial"

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió esta tarde y definió su postura de cara al debate por las jubilaciones de privilegio en el Congreso. Desde la principal oposición advirtieron sobre "el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Judicial" y todo parece indicar que el interbloque pondrá trabas para dar quórum y que el proyecto de regímenes especiales se debata mañana en Diputados.

Si bien el ex presidente Mauricio Macri no participó del encuentro que se llevó adelante en las oficinas del bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica ARI, sí lo hicieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

“Juntos por el Cambio quiere advertirle a la población sobre el avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”, afirmaron los dirigentes en un comunicado que difundieron tras la reunión.

Juntos por el Cambio pone el eje en el “éxodo judicial” y no acompañaría el proyecto de Jubilaciones

"Por un lado, un proyecto para avanzar contra la decisión independiente y autónoma del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy intentando su intervención. Avasallar una provincia gobernada por Juntos por el Cambio y a un gobernador que ha demostrado a lo largo de su vida el compromiso con la República y los derechos humanos para garantizar la impunidad de Milagros Sala”, agregaron.

En esa línea, siguieron: “Por otro lado mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo : vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios”.

“Juntos por el Cambio va a defender con firmeza y claridad los principios de la división de poderes y el valor de la República”, concluyeron sobre la postura que tomarán los legisladores en el Congreso.

Jubilaciones de jueces: Juntos por el Cambio quiere una cláusula que evite el "éxodo judicial"

Según consignó la agencia NA, fuentes de los distintos sectores del espacio remarcaron que la convocatoria para las 17.00 estuvo en manos del equipo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a algunos gobernadores del espacio.

Además de Larreta, Vidal y Pichetto, del encuentro participaron los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Jujuy, Gerardo Morales, mientras que el correntino Gustavo Valdés no asistió.

Asimismo, también estuvieron en la mesa los presidentes de cada partido, Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y Alfredo Cornejo (UCR). También asistieron los bloques parlamentarios Humberto Schiavoni (PRO), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Maricel Etchecoin (CC-ARI) y Luis Naidenoff (UCR).

ED