El ex funcionario kirchnerista Julio De Vido pidió que Cristina Fernández de Kirchner comande el Partido Justicialista en lugar de Alberto Fernández y criticó el rumbo del Gobierno Nacional. "Las mismas políticas que llevan adelante generan más empobrecimiento de la sociedad", manifestó.

Alejado del sector donde supo encabezar el crucial Ministerio de Planificación, De Vido analizó la cadena de mandos en el peronismo y cuestionó la imposibilidad de generar una mesa política entre todas las terminales del oficialismo.

“Si todos decimos que Cristina es la que ocupa el mayor de nivel de consenso, es inexplicable cómo no está al frente del partido o que esté alguien que tenga una comunidad de objetivos con lo que ella plantea”, dijo en diálogo con FM Delta.

Para De Vido, que también es juzgado en la causa Vialidad al igual que la Vicepresidenta, "el peronismo está paralizado”. Por eso reclamó que CFK se ponga al frente del PJ y reemplace al Presidente, a quien calificó como “conductor de sí mismo”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Para De Vido, la vice debe reemplazar al presidente en el PJ.

Luego, agregó que las decisiones del Jefe de Estado “generan el empobrecimiento de la población que pega en el asalariado formal”.

“Hoy el peronismo es un marco dialéctico. Máximo Kirchner pide una mesa política y no hay ni una mesa en la provincia de Buenos Aires. Es un problema”, agregó. “En la parálisis no se construye un liderazgo. Las mismas políticas que llevan adelante generan más empobrecimiento de la sociedad. Siempre hubo una lucha por mejorar los recursos de los trabajadores, ahora no se ve”, criticó.

Qué dijo De Vido sobre el "dólar soja"

Para De Vido, el Gobierno debe apostar a una meta desdolarizadora en una economía donde la moneda norteamericana es altamente predominante. Por eso, cuestionó la medida especial para los exportadores de soja.

“Al poner un valor del dólar que es superior al oficial, lo que generás es que todos los precios de la economía, tratandose de una economía hiper dolarizada como la Argentina, tiendan al valor mayor. Es el ABC del capitalismo”, sostuvo.

Sergio Massa habilitó el volumen dos del "dólar soja".

Luego se refirió concretamente a la política económica de Sergio Massa, el Ministro de Economía nacional. “Si bien recuperó reservas en un primer momento y esta en una campaña por seguir, no hay un verdadero control de las importaciones y todo esto se pone en crisis por el acuerdo con el FMI, que sigue en marcha y vivo”, argumentó De Vido. “El peso del ajuste se viene sintiendo”, agregó.

Finalmente, se refirió al acuerdo que el propio Massa gestionó con las empresas de combustibles, mediante el cual se estimó un aumento con techo del 4% hasta febrero. “Si sacamos la cuenta de acá hasta el 11 de abril, que es el tiempo que va a durar este plan, es casi un 25% de aumento en el precio de los combustibles. Eso va a generar un rebote fuerte en la inflación”, cerró De Vido.

GI / MCP