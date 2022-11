Patricia Bullrich continúa en fase de precalentamiento para las elecciones presidenciales del 2023 y esta vez desafió a Cristina Kirchner, a quien consideró la única capaz de hacer competitivo al peronismo.

En diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+), el conductor le consultó a la titular del PRO qué le diría a la Vicepresidenta si ingresa en el estudio. “Te voy a ganar”, respondió Bullrich, confiada en una victoria mano a mano y asumiendo que Cristina Kirchner será candidata en 2023, como se especula en el oficialismo.

"Yo tomé un compromiso con la sociedad y voy a seguir adelante. Voy a ir a las PASO y voy a trabajar con JxC hasta el final", dijo Bullrich este lunes 28 de noviembre con un mensaje doble hacia la interna cambiemita. Por un lado, asegurando que competirá como sea; por el otro, afirmando que la disputa electoral debe ser con la coalición unida.

Sin embargo, al igual que Miguel Pichetto, prendió las alarmas hacia adentro de Juntos por el Cambio sobre la competitividad del Frente de Todos. “No los demos por muertos. Al peronismo siempre hay que tenerle respeto, no pensar que le ganaste las elecciones", reconoció.

Cristina Kirchner en su último acto en La Plata. No dio indicios de una candidatura.

Novaresio insistió sobre los sentimientos personales de Bullrich con Cristina Kirchner y le consultó si admiraba algo. "De ella admiro su perseverancia, el no aceptar nunca su corrupción. No la movés un solo centímetro de su posición", dijo la referente opositora.

Sobre el atentado fallido que intentó perpetrar Fernando Sabag Montiel el 1 de septiembre, del cual Bullrich no se había manifestado en contra, sostuvo: "Fue una cosa muy grave. Me imagino lo duro que es que te pongan una pistola en la cabeza. Pero me pareció feo que traten de involucrar y traten de llegar a la política democrática de la Argentina, como es Juntos por el Cambio".

Encuesta | En plena fiebre mundialista, el 66,6 % quiere que pierda el Frente de Todos

La presidenta del PRO luego expresó que en el Gobierno Nacional el único “rasgo” que existe es el Ministro de Economía, Sergio Massa, y que el presidente Alberto Fernández “deambula” en su gestión.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al funcionario del Palacio de Hacienda: Sergio Massa: "Es un oportunista, está donde está el poder. No tiene ninguna nitidez en sus ideas. Mezcla temas de negocios con la política. No podés querer ser ministro de Economía si tenés ciertos intereses que tenés que proteger", dijo.

Patricia Bullrich y Javier Milei.

Qué dijo Bullrich sobre Javier Milei

La exministra de Seguridad volvió a referirse a la posible integración del diputado libertario a la coalición opositora y fue terminante: “Milei no tiene que entrar en JxC". "Él ha hecho su partido y nosotros tenemos una fuerza que no solo tiene potencia para ser Gobierno, sino también condiciones para generar gobernabilidad, con intendentes, diputados, senadores y gobernadores", detalló sobre su postura.

Sin embargo, no descartó tenerlo como aliado en el Congreso: "Eso te ayuda si querés bajar impuestos, modernizar el mundo laboral, incorporar a los informales en el mercado laboral, cambiar planes sociales por empleo. Se necesitan diputados con ideas que tengan que ver con esta modernidad que la Argentina necesita”.

Javier Milei sube en las encuestas y vuelve a generar ruido en el PRO

La disputa con Rodríguez Larreta

En otras definiciones, Patricia Bullrich habló sobre integrantes de su espacio ligados a Horacio Rodríguez Larreta e incluso sobre el propio Jefe de Gobierno porteño, alegando que haría cambios en su gestión.

"Yo lo voté a Horacio en la Ciudad. Pero creo que la Ciudad necesita algunos cambios más profundos, en los impuestos y habilitaciones por ejemplo. Ha tenido una impronta muy de obras, pero en la transparencia de la administración la veo atrasada. En una gestión transparente se debería poder habilitar un negocio en dos trámites online, sin intermediación", cuestionó.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en otros tiempos.

Luego habló de la candidatura del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que se lanzó la última semana junto a Rodríguez Larreta. "Me parece un buen candidato, pero no sé si él está tan convencido de serlo o lo obligaron a salir a la cancha", puso en duda.

Por último, Bullrich definió su relación con el senador Martín Lousteau, otro de los precandidatos a la Jefatura de Gobierno apoyados por Larreta. "Es una persona muy capaz, pero muchas veces tiene una especie de negatividad contra el PRO. Me parece una persona que vale, que aporta. Discuto bastante con él, pero me gustan las personas que discuten", cerró Bullrich.

GI/ff