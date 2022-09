El abogado de Julio De Vido aseguró que "no se ha podido describir un comportamiento que sea ilícito"

El abogado defensor de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, manifestó que el ex funcionario público "no fue mencionado casi nunca en estos tres años y medio de juicio" por la Causa Vialidad. También enfatizó que "este no es el camino para luchar contra la corrupción ni hablar de República", en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Corina Paset (CP): ¿Cómo avanza la causa?

Ahora es el turno del alegato de nosotros, como abogados defensores de Julio De Vido, junto con el doctor Gabriel Palmeiro. Vamos a dividirnos las exposiciones a lo largo de estos dos días y desarrollaremos la enorme cantidad de argumentos probatorios, normativos y fácticos, que demuestran que la acusación fue insostenible, más allá de la publicidad que se le dio y el irracional apoyo mediático.

Julio De Vido no fue mencionado casi nunca en estos tres años y medio de juicio. No se ha podido describir un comportamiento que sea ilícito en la gestión de Julio De Vido.

CP: ¿De qué se lo acusa a De Vido?

De administración fraudulenta de los bienes del Estado, cuando Julio De Vido no pudo ser administrador nunca. Y, al mismo tiempo, se utiliza el artículo de asociación ilícita, que es una figura que no nació para estos casos y ya lo dijo la Corte Suprema. Todo es un gran dislate, que se comente en un caso donde hay mucha expectativa comunitaria.

Pero es nuestra tarea demostrar que este no es el camino para luchar contra la corrupción ni hablar de República. Todo lo contrario, de este modo se la daña. Esperemos convencer al Tribunal, frente al cual tenemos poca fe, por razones que ya expusimos de dar recusación. No nos queda otra que hacer nuestro trabajo lo mejor posible y confiar que en algún momento haya justicia en Argentina.

