Este lunes 12 de septiembre, continuará el juicio por la causa Vialidad, en el que se investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez. Durante esta jornada seguirán los alegatos de los funcionarios acusados y, a partir de las 9:30, será el turno de la defensa de Julio De Vido quien está acusado de ser el organizador de la “asociación ilícita” que se encuentra bajo investigación. Esto último a causa de que cumplió con el cargo de ministro de Planificación Federal durante todo el periodo en el que se licitaron las más de 50 obras en favor de Báez.

Cabe recordar que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de 10 años de prisión para el exministro porque, en el marco de la acusación, lo consideraron culpable de organizar de la asociación ilícita que tendría como jefa a Cristina Fernández de Kirchner. Además de eso, los fiscales lo acusaron del delito de administración infiel en perjuicio del Estado. Por todo ello, durante la jornada de hoy, los abogados de De Vido comenzarán sus alegatos, en los que intentarán rebatir los argumentos que fueron presentados por los fiscales para acusar a su defendido.

Mayans pidió "parar ya" la causa contra Cristina Kirchner: "¿Queremos paz social? Paremos el juicio de Vialidad"

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, solicitaron al menos dos audiencias con el fin de exponer los fundamentos por los que solicitarán la absolución del ex funcionario. Entre sus argumentos, los letrados sostendrán que los fiscales no citaron resoluciones administrativas que involucren a su defendido, de forma directa, en alguna de las decisiones que hayan favorecido al empresario vinculado con el Kirchnerismo. Los abogados expresan que, para ellos, no hay elementos de prueba que comprometan a de Vido, y desarrollarán esa estrategia en sus alegatos.

La causa Vialidad comenzó con la denuncia de quien fue director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri: Javier Iguacel. En el marco de ese expediente, el entonces funcionario acusó a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y Abel Fatala, de ser los diseñadores de "una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años".

Juicio a Cristina Kirchner: piden apartar y sancionar al fiscal Luciani por "adelantar opinión" en un libro

Según la Fiscalía, la estructura que se investiga se construyó en base a tres delitos: una asociación ilícita integrada por cinco de los imputados, administración fraudulenta en perjurio de la administración pública, que involucra a los trece imputados con distinto nivel de responsabilidad, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este último incluye a todos los imputados menos a Lázaro Báez, quien era un empresario privado.

Al respecto del rol que cumplía cada uno de los imputados de la causa, el fiscal Diego Luciani explicó: "todos los miembros de la organización criminal decidieron mantenerse en sus respectivos cargos durante doce años, para que el mecanismo defraudatorio continúe funcionando" y para ello se necesitó "el aporte indispensable de Lázaro Báez, que se presentó sistemáticamente a las obras que le terminaron asignando".

El Indio Solari defendió a Cristina Kirchner y apuntó contra los fiscales: "Han pasado una línea"

En ese sentido, los principales acusados son la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, el ex coordinador Carlos Kirchner y Lázaro Báez. Según expresó la fiscalía, todos ellos "constituyeron una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos públicos”, además, “crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos".

De acuerdo a la acusación formulada, esta asociación ilícita se desarrolló desde el año 2003 hasta diciembre del 2015 y, durante todo ese tiempo, estuvo "destinada a cometer delitos; para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial". Además, la administración fraudulenta, en perjurio del estado, que se le atribuye a los trece imputados de la causa, se encontraba “bajo un acuerdo espurio, permitiendo sobreprecios, licitaciones amañadas, obras inconclusas, un flujo constante de fondos de forma ilegal”.

MAR / fl