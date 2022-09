Sin la oposición, el Frente de Todos logró otra foto de unidad en apoyo a Cristina Kirchner

De las 1.500 invitaciones, más de 500 fueron cursadas para dirigentes de la oposición. Sin embargo, a la misa celebrada en la Basílica de Luján, solo asistieron los intendentes de General Viamonte y General Villegas como representantes de Juntos por el Cambio, por lo que el encuentro sirvió para mostrar un Frente de Todos unido detrás de la figura de Cristina Kirchner.

Andrés “Cuervo” Larroque fue uno de los primeros en llegar a Luján. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente de La Cámpora pasó de marcar las diferencias internas dentro del Frente de Todos a, una vez ordenado detrás de la vicepresidenta y tras el intento de asesinato, pedir diálogo con la oposición y bajar los decibeles de la discusión política. Esto es lo que pidió la titular del Senado: mientras el oficialismo se muestra dialoguista, la oposición se encuentra entrampada en rechazar la convivencia a la que es llamada.

Este viernes, en las primeras filas estaban los representantes de los tres sectores de la alianza. Alberto Fernández aportó la presencia de Santiago Cafiero (canciller), Julio Vitobello (Secretaría General de la Presidencia), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social). Cecilia Moreau (presidenta de la Cámara de Diputados), Juan José de Mendiguren (Producción) y los intendentes Blanca Cantero (Presidente Perón) y Javier Osuna (Las Heras) fueron los principales referentes del Frente Renovador que ya tiene como un ausente fijo en los eventos políticos al ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

El kirchnerismo llevó a Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Axel Kicillof (gobernador bonaerense), Martín Insaurralde (jefe de Gabinete provincial), Larroque y el senador Oscar Parrilli, entre otros. En representación de la familia de la vicepresidenta, estuvo su hermana, Gisell Fernández. También asistieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial), Matías Lammens (Turismo), Daniel Filmus (Tecnología e Innovación), la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el dirigente social, Juan Grabois, legisladores nacionales, provinciales e intendentes. Hubo una ausencia llamativa en medio de la discusión por el operativo de seguridad en la noche en que Cristina Kirchner fue atacada: la de Aníbal Fernández, quien se excusó horas antes ante el Presidente.

A esta foto de unidad interna se sumó el expresidente Eduardo Duhalde, que pasa de lanzar críticas al Gobierno a pedir la unidad y el diálogo. Antes de escuchar al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheinig, el bonaerense dijo: “No esperen que en la primera convocatoria se resuelva todo”, y pidió que el oficialismo insista con el llamado al diálogo a la oposición.

El jefe de Estado llegó junto a Vitobello y el diputado Eduardo Valdés, quien el día anterior llamó al expresidente Mauricio Macri para solidarizarse con la amenaza que recibió por Twitter, pero le debió dejar un mensaje de voz porque el expresidente no le contestó. En Luján solo dos intendentes aceptaron la invitación de las más de 500 cursadas a la oposición. Se trata de los jefes comunales de Juntos por el Cambio, Franco Flexas (General Viamonte) y Eduardo Campana (General Villegas). En la misa no hubo discursos políticos que pudieran convertir “en show” el evento, ni señalamientos por mensajes de odio que la oposición rechaza discutir, dos motivos por los que JxC viene esquivando sentarse a dialogar.

Para la oposición hay un sector que tiene que quedar al margen y es el kirchnerismo. Fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que no es “con todos” y que nunca podría ponerse de acuerdo con este espacio. “Larreta no quiere dialogar con nosotros. Aunque no le guste, somos los que tenemos la mayor cantidad de votos por sector y está representado por la líder del oficialismo. Ni siquiera respeta el voto popular; esperemos a ver primero si Mauricio Macri lo deja ser candidato y después cuántos votos junta y por cuánto tiempo los tiene”, dice un dirigente cercano a la vicepresidenta.

A pocos minutos de comenzar la misa a la que bajo el lema “por la paz y la fraternidad de los argentinos” convocó el intendente de Luján, Leonardo Boto, una oradora pidió “por la vida de la vicepresidenta” y se dedicó una oración por la salud del exsenador del PRO Esteban Bullrich, quien sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y permanece internado.

Horas más tarde, el peronismo porteño copó el Parque Lezama ya sí con un mensaje político contra los discursos del odio y en defensa de la democracia. Mientras tanto, CFK continúa en silencio.