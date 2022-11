Daniel Sabsay: "El veredicto a Cristina Kirchner va a ser condenatorio"

Mientras el juicio por la Obra Pública conocido como Causa Vialidad transita su recta final, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay manifestó que el veredicto contra la Cristina Fernández de Kirchner, que se conocerá el próximo 6 de diciembre, "va a ser condenatorio" y aseguró que eso "desespera" a la vicepresidenta de la Nación.

"No se puede prever si para todos los cargos que la acusan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero no tengo dudas que sí por fraude al Estado”, comenzó diciendo el catedrátrico sobre los delitos por los que la ex presidenta fue acusada.

"Lo cual también es muy grave, si bien tiene una pena más baja que ser jefe de una asociación ilícita”, agregó en diálogo con María Laura Santillán en el programa La Mañana de CNN (CNN Radio). Sin embargo, expresó que “la construcción que ha hecho Luciani es impecable" y "demuestra que era efectivamente la jefa de una asociación ilícita”.

Por otra parte, insistió diciendo que los especialistas sostienen que será muy complicado probar este punto, más allá de las pruebas que se presenten en el marco de la causa que investiga el presunto direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Al respecto, aseguró que “la única forma es a través de indicios”.

“Si no fuera por indicios y presunciones, jamás se llegaría a una condena en este tipo de juicios”, dijo, al mismo tiempo que opinó: “No tengo dudas de que será de un enorme impacto internacional".

En otro tramo de la entrevista, el constitucionalista fue consultado por la polémica que generó el homenaje que se le brindó en Casa Rosada al ex ministro de Salud Ginés González García e hizo una comparación con la situación de la titular del Senado. “Ginés sigue con la pedantería diciendo que no se equivocó en nada", señaló en relación a las acusaciones de un "Vacunatorio VIP" durante uno de los momentos más duros de la pandemia.

"El gobierno ha perdido el apoyo de generaciones más jóvenes hasta en La Matanza; creen que a través de provocaciones se van a hacer respetar", aseguró, al considerar que la vicepresidenta "tiene una gran capacidad de venganza".

En ese sentido, afirmó que es muy importante que los jueces y los fiscales ya no le tengan "miedo al Frente de Todos” y que las palabras finales del alegato del fiscal Luciani, "Corrupción o Justicia", tiene que "brillar con todo". Por este motivo, subrayó que "a Cristina se le viene la noche y eso la desespera”.

Por último, recordó que en caso de que Cristina Kirchner resulte condenada el 6 de diciembre, igualmente faltan dos instancias; es decir, si hay apelaciones no iría a prisión y podría ser candidata en las elecciones de 2023 hasta que se confirme la condena. Sin embargo, Sabsay sentenció que aún en este caso, “le va a ser muy difícil ganar una elección”.

