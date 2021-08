Juntos por el Cambio decidió hacer un "pacto de no agresión" para bajarle el tono a la interna

Luego de una reunión matinal propuesta para esta lunes por la mañana, la mesa nacional de Juntos por el Cambio acordó un "pacto de no agresión" para frenar el sangrado de las internas que empezó con las acusaciones del neurólogo Facundo Manes a Diego Santilli por el dinero de la campaña, y tuvo su punto más caliente en la amenaza de Elisa Carrió de denunciar al candidato radical por "daño moral". Mauricio Macri participó del encuentro de una hora.

En pleno recorrido de campaña de cara a las PASO del 12 de septiembre, la coalición opositora decidió juntar a su cúpula nacional para pautar un alto al fuego que está dejando heridos por todo el frente.

Desde aquel pedido del precandidato a diputado por la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, para que su competidor en la interna de la provincia de Buenos Aires en Juntos, Diego Santilli, no utilizara fondos de CABA para la campaña, hasta la denuncia que Carrió quiere iniciarle al propio neurocientífico, Juntos por el Cambio manifiesta por estas horas más batallas internas que contra el Frente de Todos.

Fue por eso que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la precandidata a diputada en CABA, María Eugenia Vidal; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el presidente del interbloque en Diputados, el radical Mario Negri y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, se reunieron virtualmente para zanjar las diferencias.

Pero la gran novedad fue la aparición del ex presidente Mauricio Macri, que se conectó desde Europa, donde se encuentra desde hace varias semanas.

"La reunión la convoco Cornejo y originalmente se iba a hacer el 9 de agosto, pero el nivel de virulencia que había tomado la campaña obligó a adelantarla", informaron a PERFIL fuentes cercanas al presidente de la UCR.

"Se llegó a un acuerdo de pacto de no agresión y de plantear que el adversario está del otro lado. La unidad del espacio es un valor que tenemos que ponderar", fueron los lineamientos que se trazaron de acuerdo a esta fuente.

Además, completaron el encuentro de las 8.30 a las 9.30 el auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto; el diputados Juan Manuel López; los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni; y la integrante de la CCC-ARI, Maricel Etchecoin.

El episodio Carrió

La líder del CC-ARI afirmó sin tapujos que su coterráneo radical Manes era un mentiroso. "Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente. Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena", expresó Carrió.

Anteriormente, Manes había afirmado que "Lilita" le propuso ser candidato a vicepresidente en su fórmula presidencial para el año 2015, donde finalmente el binomio cambiemita fue Macri-Michetti y Carrió acompañó.

La escalada entre Carrió y Manes tuvo también otro episodio anterior, donde le gobernador jujeño Gerardo Morales acusó a Rodríguez Larreta de calzarse el traje presidencial antes de tiempo. "Larreta se piensa el dueño de Juntos por el Cambio, se mete en la interna del radicalismo", declaró.

Comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Luego de la reunión virtual de una hora, la coalición opositora develó un comunicado con lineamientos futuros de cara a las elecciones de septiembre.

“Ante el persistente avance del Gobierno Nacional sobre los pilares básicos del sistema democrático, todos los legisladores que resulten electos por JxC se comprometen a hacer cumplir los preceptos constitucionales que hacen al sistema democrático, la independencia de la justicia, la transparencia y el federalismo. Rechazamos la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal y la de Reforma de la Justicia. Se rechazarán las medidas que supongan una orientación autoritaria o la búsqueda de impunidad”, expresaron en primer término.

Con la idea de virar la estrategia de ataque para detener los problemas domésticos y tomar como adversario al Frente de Todos, el armado opositor criticó el manejo de la pandemia y se expresó sobre la falta de vacunas.

“Los desaciertos en el manejo de la pandemia colocaron a la Argentina entre los países que peor la manejaron, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. El Producto Bruto cayó el doble que el promedio mundial y los indicadores de contagios y muertes por millón de habitantes superaron la media de la mayoría de los países. En este invierno, sólo el 15% de la población fue inoculada con las dosis correspondientes de la vacuna pese a la circulación de una nueva variante viral más contagiosa. La falta de transparencia en la política de vacunación se expresa en la ideologización y falta de previsión en la adquisición de vacunas, que privilegió su aplicación a dirigentes y militantes políticos afines al oficialismo, mientras la población vulnerable continúa desprotegida”, agregaron.

Finalmente, criticaron la posición del gobierno respecto a la seguridad afirmando que "No debe haber contemplaciones con los delincuentes y debe fortalecerse la gestión de las fuerzas de seguridad en todo el país".

“Rechazamos los alineamientos vinculados a preferencias ideológicas alejadas de los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos, como lo han señalado los organismos internacionales de los que la Argentina forma parte. La Argentina debe condenar explícitamente la violación de los derechos humanos y la falta de democracia en países de la región, como Cuba, Venezuela y Nicaragua”, concluyeron respecto a la política internacional oficialista.

