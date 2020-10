JxC quiere citar a Lewin por Nodio: "El barbijo no es un bozal"

Nodio, la iniciativa de la Defensoría del Público contra las noticias falsas, “maliciosas y falacias”, generó un amplio rechazo de la oposición y desde Juntos por el Cambio ya adelantaron que citarán a Miriam Lewin, titular de la Defensoría, para que dé explicaciones sobre la propuesta.

Una de las voces más críticas fue la del diputado Cristian Ritondo, quien aseguró que el barbijo es para cuidarnos “pero no es un bozal”. "Vamos a citar Miriam Lewin a la comisión bicameral de Congreso y que nos explique por qué tenemos que hacer esto del NODIO”, dijo. Y agregó: “El barbijo es para cuidarnos pero no es un bozal. Hoy cientos de miles de ciudadanos se manifestarán para pedir más libertad", manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.

El exministro de Seguridad de la gestión de María Eugenia Vidal consideró que el Estado “tiene que garantizar la libertad”. “Yo puedo ver y escuchar a quien quiero. Hay una inmensidad de canales de TV. El que debe elegir es uno y el Estado que esa información llegue con total libertad. Cuando escuché lo del NODIO dije que era un nuevo cepo", amplió.

Este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado Nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla. https://t.co/Rn6FuOT80P — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 11, 2020

Nodio, el "observatorio de la desinformación", genera rechazo de Adepa y la oposición

En una línea similar, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró este lunes que la creación del Observatorio de la Desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales es "inconstitucional" . "Hay que declarar inconstitucional el organismo estatal que monitoree a las redes de comunicación y diga qué tiene el carácter de la verdad", dijo Bullrich al criticar el lanzamiento del observatorio estatal que buscará monitorear presuntas noticias falsas.

La exministra de Seguridad aseguró que la prensa "no necesita defensores del público", y resaltó que "no puede existir un organismo estatal para decir qué es verdad y qué no", declaró a la misma radio. Para Bullrich, “lo primero que hará (el observatorio) es que todo el que sea opositor estará vedado" y apuntó contra Miriam Lewin porque sus ideas “están alineadas al Gobierno".

Miriam Lewin: “La libertad de expresión no puede vulnerar derechos”

Por su parte, la diputada radical Karina Banfi dijo este lunes que Juntos por el Cambio presentará un proyecto de resolución "para que disuelvan este observatorio, porque controlar y vigilar no es parte de las funciones que debe tener la Defensoría del Público".

"A la sociedad no hay que protegerla de las noticias falsas. Lo que tenemos que buscar son mecanismos en donde el Estado sea el que ponga a disposición información pública, así la gente puede saber qué es mentira y qué es verdad", sostuvo. Desde su visión, el oficialismo pretende utilizar a la Defensoría del Público "para controlar la opinión de los demás, y eso atenta contra la libertad de expresión".

De qué se trata Nodio

La presentación de Nodio fue realizada el pasado viernes 9 de octubre. Según se informó, el observatorio trabajará “en la detección y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, la identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas”, entre otras acciones con el objetivo de proteger a la ciudadanía comunicacional de este tipo de informaciones.

El objetivo de NODIO es fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces. Que todas las personas puedan expresarse en el debate público sin ser expulsadas y tengan acceso a información veraz. Está en la línea de lo que sugiere en su art 4 el Plan de Acción de la ONU. — Miriam Lewin (@miriamlewindefe) October 11, 2020

Lewin sostuvo que “insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Construir con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia es poner en riesgo la convivencia democrática”.

El discurso del odio, la desinformación y las noticias maliciosas, dijo, "promueven la polarización social y la violencia colectiva, avasallan el derecho a estar informado, degradan el debate público y amenazan la democracia”.

