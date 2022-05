La Justicia cerró la causa de Florencia Peña contra Waldo Wolff y Fernando Iglesias: "Una operación armada"

La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó la apelación presentada por Florencia Peña en la causa en la que la actriz denunció a los diputados de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, por violencia de género por un comentario en Twitter.

Luego de que la Cámara Federal porteña desestimó la denuncia en noviembre del año pasado, Peña apeló la decisión judicial, pero Casación Penal ratificó el fallo y cerró la causa que se había generado por la denuncia de la actriz por violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica.

El fallo fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Gullermo Yacobucci y Ángela Ledesma (en disidencia). "Declarar desierto el recurso de casación deducido por la querella", señalaron.

Visita de Florencia Peña a Olivos: la Cámara Federal benefició a Fernando Iglesias y Waldo Woff

Florencia Peña.

Waldo Wolff festejó el fallo

"Con la Argentina sumergida en la pobreza. Con angustia y frustración en cada hogar, este es, lógicamente para muchos, un tema menor. Pero para mí es un símbolo: La Casación dejó hoy sin efecto la causa que me armaron por supuestas difamaciones a Florencia Peña", aseguró desde su cuenta de Twitter el diputado del PRO, Waldo Wolff.

En esa línea, siguió: "Una vez, dos, ahora tres veces la Justicia dijo que no había delito. ¿Por qué? Porque me acusaron de nombrar a alguien a quien nunca me dirigí. Jamás pronuncié un nombre. Lo que se dice una operación armada. Y para tapar la fiesta de Olivos. La quinta causa que me armaron".

"Causa archivada. Lamento que la Justicia tenga que trabajar en cosas como estas, cuando hay temas importantes en donde nos va la vida, como el vacunatorio VIP. Pero hoy la Justicia me dio la razón, y quiero compartirlo con los que acompañan siempre. Gracias", concluyó.

Con la Argentina sumergida en la pobreza. Con angustia y frustración en cada hogar, este es, lógicamente para muchos, un tema menor. Pero para mí es un símbolo: La Casación dejó hoy sin efecto la causa que me armaron por supuestas difamaciones a @Flor_de_P

Abro hilo 1/3 pic.twitter.com/pmiq8gPYxV — WW (@WolffWaldo) May 17, 2022

Waldo Wolff.

La denuncia de Florencia Peña contra Fernando Iglesias y Waldo Wolff

"El 27 de julio de 2021, el diputado nacional Fernando Iglesias, en una clara actitud de absoluta misoginia, escribió un tuit que tenía fotografías de mujeres que realizaron visitas a la quinta presidencial por razones laborales, entre las que se encontraba la imagen de la suscripta", consigna la denuncia presentada por el abogado de Florencia Peña ante la Justicia.

El fundamento de la denuncia contra los legisladores de Juntos por el Cambio fue el "incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer”.

En su querella, la artista defendió la visita que realizó en mayo de 2020 a la residencia presidencial de Olivos en pleno aislamiento estricto, en el que le planteó al mandatario nacional las dificultades del sector.

Por su parte, la actriz solicitó que los dos legisladores sean expulsados de la Cámara de Diputados, que se les prohíba realizar comentarios sobre ella en cualquier medio y que inhiban sus bienes por un total de 30 millones de pesos "o lo que la Justicia estime oportuno para cubrir los eventuales daños y perjuicios".

