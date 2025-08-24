Karina entre la conducción del partido y la sombra de la Justicia

Sacudida por los audios de Diego Spagnuolo, Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y titular del partido La Libertad Avanza, trata de no mostrarse afectada. Este sábado estuvo el club Oasis de Villa Celina, municipio bonaerense de La Matanza, para participar de una capacitación de fiscales. “El Jefe” alentó y saludó a la militancia. Pero también ofreció un discurso de campaña. “Es kirchnerismo o libertad”, lanzó ante unos 8.000 presentes, según los organizadores. En el escenario estuvo el excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista de diptados bonaerenses para los comicios del 7 de septiembre. Al igual que en los últimos días, Karina volvió a mostrarse con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

Hasta ahora su agenda no sufrió alteraciones y su entorno armó una primera narrativa para tratar de aplacar el ruido en medio de dos escenarios que debe afrontar. Uno, como funcionaria y con la seria posibilidad de que sea convocada por la Justicia. El otro, como jefa de una fuerza nacional que se someterá a un test electoral clave. En LLA admiten que el tema impacta de lleno en la campaña electoral.

Karina es el vértice del triángulo de hierro que domina el Gobierno junto al su hermano, el presidente Javier Milei y Santiago Caputo. Empeñada en mantener el ritmo, realizó un viaje de corta duración en dos provincias. Primero estuvo en La Rioja. Fueron para respaldar a los candidatos a diputados nacionales Gino Visconti y Carolina Moreno. Hubo sonrisas y una foto para inmortalizar el momento que quedó en las redes sociales de LLA del distrito. Después viajó a Rosario, Santa Fe, para acompañar a su hermano, que habló en la Bolsa de Comercio de esa ciudad. Para esta semana tiene previsto viajar nuevamente en la comitiva presidencial a San Carlos de Junín. Será este lunes, fecha para la presentacion de los candidatos nacionales de la fuerza que domina con mano de hierro.

Allegados dicen que estos movimientos sirven para demostrar que, pese al escándalo que desataron las afirmaciones del extitular de la Andis, los planes de Karina no cambiaron en absoluto. Eso no significa que haya desconocimiento de la gravedad de un caso que la deja expuesta como nunca y que pega de lleno a personas que sólo se mueven a sol y sombra con ella, como Eduardo “Lule” Menem, el actual subsecretario de gestión institucional del área que comanda.

Por estas horas, hay un primer reconocimiento: que los audios “son verídicos, la voz que se escucha es de Spagnuolo”. Al mismo tiempo, plantean interrogantes de cómo empezaron a circular. Deslizan que puede existir responsabilidad en servicios de inteligencia a la hora de la difusión. Aunque no hay más precisiones al respecto.

Hay otro elemento a la vista. A tono con el discurso que emergió de Casa Rosada, desconocen cerca de Karina la llegada al círculo íntimo de Milei que tuvo Spagnuolo en los últimos años. La versión contrasta con las numerosísimas visitas a Olivos y a Balcarce 50 que realizó el abogado (mientras fue titular de la Andis) y las decenas de fotos que recolectó con el jefe de Estado y su hermana.

En el entorno de Karina se amparan en una comparación. Apelan al caso Libra. Karina está involucrada como la persona que autorizó que los promotores del activo digital se encuentren con el Presidente. Para aquellas personas que saben de los movimientos de la funcionaria, sostienen que “salió ilesa de Libra” y que no sufrirá con este aprieto.