Kicillof insiste con su agenda federal: visitará a Capitanich en Chaco

Nadie duda de las intenciones que marca a cada paso el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Aspira a ser uno de los candidatos que el peronismo presente en las PASO del año que viene, si es que se realizan, porque su eliminación a través de la Reforma Electoral que propone el oficialismo también es una posibilidad.

Hasta el momento las PASO se mantienen. Y es en ese marco en el que Kicillof seguirá mostrando una agenda en distintos puntos del país. En junio visitó Corrientes, donde habló con el gobernador Juan Pablo Valdés, suscribió acuerdos entre las dos provincias y presentó su último libro.

Ahora será el turno de una provincia vecina a Corrientes. Irá a Chaco donde el miércoles 19 de agosto lo recibirá el exmandatario provincial y actual senador nacional, Jorge Capitanich. También se verá con representantes de una parte de la CGT local.

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Pisará un territorio en el que ahora el peronismo es oposición. En una provincia que ahora es comandada por el radical Leandro Zdero, muy cercano a los libertarios, además del encuentro con Capitanich participará de la asunción de autoridades de la CGT local y también hará la presentación de su libro, "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico".

La agenda de Kicillof

El primer compromiso para el mandatario bonaerense será la oficialización de las nuevas autoridades del sindicalismo chaqueño a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones del gremio de Comercio y contará con la presencia del secretario de Interior de la CGT nacional, Héctor Daer. En ese acto reasumirá el binomio que integran Adrián Bellomi (ATSA - Sanidad) e Isaías Alegre (Camioneros). Bellomi no ocultó su entusiasmo por la llegada de Kicillof y afirmó que “es el futuro presidente de la Argentina”.

Tras su visita exprés a Chaco, el ex ministro de Economía de la Nación retomará a la capital bonaerense para participar de un plenario de militantes titulado "Peronismo por Peronistas". Lo encabezará como presidente del Partido Justicialista (PJ) a nivel provincial y contará con la participación de distintos referentes provinciales, buscando consolidar ese apoyo a nivel nacional.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, estarán presentes la senadora nacional Carolina Moisés; el diputado nacional Pablo Todero; el diputado provincial y exsecretario de Energía en la presidencia de Alberto Fernández, Darío Martínez; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja, Federico Bazán; y el secretario de Ambiente de esa misma provincia, Santiago Azulay, entre otros referentes.

Serán siete paneles de disertación que arrancarán desde las 10 y se extenderán hasta las 15, cuando se realice el acto de cierre a cargo de las autoridades del PJ. Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y vicepresidenta del PJ bonaerense, sería la oradora final del plenario.