Kicillof retomó las recorridas sin hablar del dólar

por Rosario Ayerdi

“Mamá, hoy no me baño. No quiero que se me vaya el olor a Axel”, se plantó Olivia, de 4 años, ante su mamá después de un largo día en el que pudo ver y fotografiarse con el candidato a gobernador del Frente de Todos en América, un pueblo de 12 mil habitantes en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Ni los miles de vecinos que se acercan a escucharlo desde 2016, ni los 17 puntos de diferencia que sacó contra María Eugenia Vidal el 11 de agosto, hacen que Axel Kicillof se acostumbre a la euforia que genera en las recorridas por distintos distritos.

Después de las PASO, el candidato volvió a subirse al Renault Clio en una semana en la que la suba del dólar y la caída de las reservas lideraban la escena. El ex ministro de Economía salió a la ruta el jueves con el celular en la mano y sin poder desviar la atención de la crisis económica. Creía que no iba a poder esquivar las declaraciones sobre la crisis económica, algo que finalmente pudo evitar.

“Me van a saber disculpar, no quiero emitir opinión sobre la economía nacional. Cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra”, dijo en una conferencia de prensa en Trenque Lauquen en el mismo momento en el que la calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor’s había declarado a la Argentina en “default selectivo”. El candidato mantiene la prudencia sobre la crisis sabiendo que cualquier declaración suya puede ser usada por el Gobierno para acusarlo de la alteración de los mercados.

“Cuando salimos de Capital Federal creímos que sería inevitable hablar del dólar y de la crisis económica. Pero al alejarnos te das cuenta de que nadie te pregunta por la cotización ni por el desembolso del FMI, tienen problemas urgentes para resolver y te piden por ellos”, cuentan en el equipo de campaña.

En las distintas ciudades que visitó, nadie le preguntó por el dólar. Le pidieron empleo, plan de viviendas, reparación de hospitales y escuelas y programas para discapacitados. Las cartas se multiplicaron en relación con las de las últimas recorridas antes de la elección. También los regalos. El baúl del Clio llegó ayer a Capital Federal repleto de quesos, salames, dulces de leche, mermeladas y yerba. En el auto de tres puertas siempre tiene que haber lugar para golosinas. Kicillof es fanático de lo dulce, sobre todo de los caramelos masticables. Junto a él viajan Carlos Bianco, quien maneja y es el jefe de campaña; su secretario, Nicolás Beltram, y la jefa de prensa, Jésica Rey. El segundo día de recorrida, camino a Alberti, dejó el celular y se apartó la coyuntura para leer Historia de la provincia de Buenos Aires de editorial Unipe.

¿Cómo será la campaña de Kicillof que se inicia formalmente el próximo sábado? No habrá cambios. Continuará criticando la gestión provincial sin personalizar en María Eugenia Vidal, salvo cuando apunta a la crisis y recuerda que Vidal es parte de Juntos por el Cambio. La estrategia seguirá siendo la misma: el candidato a gobernador se siente cómodo hablando en plazas o clubes. Pide que los encuentros no sean en unidades básicas o sedes partidarias para no excluir a nadie. Tres años atrás, cuando comenzó a repetir las charlas en las plazas, su equipo le preguntó hasta cuándo usarían la misma metodología. “Hasta que se agote el formato”, dijo Kicillof. Esta semana reconoció que cada vez se suma más gente a escucharlo y que esta estrategia parece no tener fin.

En los últimos días, por los cientos de personas que se amontonan a la salida de las charlas, le recomendaron poner vallas y seguridad para ordenar su partida en el Clio. “A mí la gente no me va a hacer nada”, respondió Axel. No se quiere perder la parte que más disfruta de las recorridas, que es cuando baja del escenario y se pierde entre los votantes. La recorrida continuará la semana próxima por la quinta sección electoral.