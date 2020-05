Kicillof tras reunirse con Larreta y Fernández: "Esto no es un problema político, es epidemiológico"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó esta noche que "esto no es un problema político, sí epidemiológico", y destacó que "la idea es buscar una coodinación con CABA" ante la pandemia de coronavirus. "Me repugna pensar en ventajas políticas por esto. No hay que hacer política con esto. Hablo constantemente con (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta", enfatizó Kicillof en declaraciones a la prensa al retirarse de la residencia de Olivos.

Según expresó a la salida de la Quinta presidencial de Olivos, Kicillof mantuvo “una buena reunión” con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios y que este jueves seguirán “discutiendo cuestiones técnicas los equipos de Provincia, Ciudad y Nación porque es inocultable el aumento de los casos”. Ante ello, en los próximos días los líderes del AMBA podrían imponer “mayores cuidados y mayor aislamiento”, anticipó Kicillof.

Kicillof dijo que las reuniones de trabajo tienen por objetivo “buscar coordinación porque son dos jurisdicciones que están pegadas”. “Cuando crecen los casos [de Covid-19], como ha pasado en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, se toman decisiones más restrictivas en términos de tener más cuidados, porque sabemos que cuando el virus empieza a multiplicarse tiene un crecimiento exponencial y eso genera un problema en el sistema sanitario”, explicó. Anticipó, además, que de acuerdo al crecimiento de contagios en los municipios bonaerenses linderas a la Ciudad, en la próxima fase de la cuarentena se tomarán medidas más estrictas.

El mandatario bonaerense criticó los rumores de “batalla infantil” entre las administraciones de la Ciudad y la Provincia. “Esto no es una competencia, sobre a quien le va mejor o peor”, sentenció. El AMBA es un continuo y lo que pasa de un lado de la General Paz pasa del otro, es lógico. Entonces hay que buscar equilibrio”. “No es un problema político ni estoy peleado”, enfatizó Kicillof, quien apuntó que al haber “muchísimos territorios que lindan con la Ciudad, hay que tratar de ayudarse mutuamente, pero impedir que la enfermedad se desplace”.

Interesado en negar la presunta “grieta” imperante entre su gobierno y el de Rodríguez Larreta con respecto al tránsito de contagio, Kicillof aclaró que “este es un problema de ser mejor o peor ni es un problema político, sino epidemiológico, de cuidar la salud a la gente”. “No se busca una ganancia política, me repugna cuando plantean esa situación”, puntualizó. “Me he cruzado muchísimos mensajes con Larreta, hemos hablado por teléfono, nos hemos encontrado y lo haremos de nuevo mañana”.

DS