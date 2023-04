La CGT apuesta al FdT y se muestra como garante del equilibrio social con un acto

Con crisis cambiaria y una inflación en ascenso, pulverizando acuerdos paritarios, la CGT va a pisar la cancha de Defensores de Belgrano para conmemorar el Día del Trabajador abroquelada, con una táctica electoral conservadora y una estrategia ambiciosa: garantizar el equilibrio social en medio de tanta incertidumbre.

En este contexto, habrá gestos al Gobierno; de hecho, el evento es de puertas abiertas para todos los sectores del Frente de Todos, aunque también aparecerán reclamos que calmen bolsillos.

En la central obrera piensan exhibir músculo político el próximo 2 de mayo, con más de 20 mil asistentes y piezas amalgamadas. Con un triunvirato conductor, integrado por Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Daer, unido y con la intención plena de convertirse en un actor que permita estabilizar a la sociedad bajo un clima cargado de polarización política, de cara a la recta final de la cita electoral.

Esto significa que, en el corto y mediano plazo, no habrá cuestionamientos duros a la Casa Rosada y tampoco movilizaciones, como aquella del 17 de agosto de 2022 en el que el gremialismo marchó “contra la inflación”.

Cristian Jerónimo, hombre fuerte del gremio del Vidrio y cercano a los Moyano, involucrado en la organización del evento, explicó ante PERFIL: “La expectativa pasa por reunir a todos los trabajadores, necesitamos de acuerdos sociales, y en este contexto, la CGT tiene que ser la garante del equilibrio en la sociedad, no hay dudas”.

Antes de pedir pactos, la CGT hizo su trabajo puertas adentro. Al calor de los precios, las líneas gremiales de peso que conviven en Azopardo 802 (gordos, moyanismo, independientes y el barrionuevismo) entendieron que el contexto económico los roza bien de cerca y empezaron a tender puentes de diálogo. Esas conversaciones derivaron en una reunión de consejo directivo, que fue realidad hace dos semanas y los mostró sin fricción, después de varios meses. Y en una comisión de trabajo, que desde el lunes 14 motorizó esfuerzos en conjunto de cara a la actividad en el barrio porteño de Núñez, enfrente de la ESMA.

En esa comisión, participaron dirigentes de los sindicatos del Vidrio, Seguros, Camioneros, Uocra, UPCN, Sanidad, Judiciales y la Juventud Sindical. Gremios de distintas vertientes que lograron funcionar para elaborar un documento que, según adelantan a PERFIL diversas fuentes, se va a dar a conocer en la actividad del martes y tendrá un tono conciliador, pidiendo acuerdos entre todos los actores sociales para que la crisis no recaiga sobre la clase trabajadora. Además, colocarán énfasis por acciones oficiales que puedan frenar a la inflación y que las paritarias funcionen como hasta el momento, libres, sin techo a la vista.

“La situación es muy dura, la plata no alcanza. Por eso algo le tenemos que pedir al Gobierno, es lo más lógico”, explicó ante este medio un dirigente sindical al tanto del texto que por estas horas está siendo retocado. Otros datos: conceptualmente, el documento no estará lejos del último que publicó la CGT, en el que además de alertar por la descomposición social, sostuvo que las especulaciones “cortoplacistas” de una etapa preelectoral no pueden postergar pactos “estratégicos, dentro de un modelo de crecimiento sostenido e inclusivo”. Y las puertas del club apodado Dragón estarán abiertas a todos los representantes de la coalición gobernante, que, en caso de asistencia, podrán escuchar la palabra del triunvirato.

Varios de los máximos exponentes del sindicalismo esperaban que Sergio Massa confirme asistencia para el martes por la tarde. No obstante, se quedarán con las ganas porque el ministro de Economía tiene planificado un viaje a Brasil junto con Alberto Fernández. Desde su entorno, precisan que transmitirá una carta. En este marco, otros dirigentes gremiales, con un perfil más crítico sobre el presente del FdT no tenían demasiado optimismo porque, por lo bajo, creían que si Massa confirmaba su paso por la institución de fútbol, “íbamos a terminar en un acto partidario y no es la idea”.

El tigrense genera esperanza en la plana mayor cegestista y, pese a las turbulencias económicas, lo siguen viendo como el único dirigente capaz de construir consenso dentro de la alianza oficial para tomar la candidatura presidencial. En este sentido, desde el entorno de un dirigente repiten: “Si Sergio no es el postulante, estamos en un problema muy grande”.

A Massa, los representantes sindicales le reconocen su valentía para tomar el puesto de Silvina Batakis en un momento muy caliente y valoran el diálogo, que llega a ser individual, con varios de los caciques gremiales, algo que generó en los últimos meses. Los gestos que tuvo hacia la CGT entran en la balanza, con los cambios en Ganancias y los fondos para las obras sociales, castigadas fundamentalmente por la marcha de la economía por sus insumos dolarizados y una inflación interanual que posee tres dígitos. La situación es tan exasperante que un dirigente reconoce que en su obra social cuesta encontrar insumos básicos y no se pueden realizar tratamientos con anestesia. Y estima que en los próximos meses se acumularán nuevos reclamos.

Claves

◆ Pacto social. La CGT pretende que se motoricen acuerdos entre todos los actores sociales de peso institucional.

◆ Paritarias libres. La central obrera no quiere avanzar en entendimientos por precios y salarios.

◆ Unidad. Se reunirá a todos los sectores de la CGT y piensan congregar a 20 mil peronas.