La CGT arma una gira federal para ver a gobernadores

La CGT buscará tejer lazos con los gobernadores, cara a cara, para bloquear la reforma laboral. Mientras debe decidir si aceptará la convocatoria del Gobierno para conversar sobre el proyecto. Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, anticipó que hay predisposición al diálogo y a los cambios del texto.

El triunvirato conductor de la central obrera, conformado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, iniciará un periplo por el norte de la Argentina. Todavía no tiene fecha de inicio estimada. Dicen que lo definirán en los próximos días, pero ya tienen claro algunas cuestiones operativas.

De acuerdo a fuentes sindicales, la primera parada será Santiago del Estero, distrito en el que se reunirán con el mandatario Elías Suárez. Luego, la cúpula piensa trasladarse hacia Tucumán, Jujuy y Córdoba.

Para completar la gira, viajarán a la Patagonia para ver a los principales dirigentes de cada provincia. Un viaje federal similar al que encaró este año el ministro del Interior, Diego Santilli, quien también busca el respaldo de los gobernadores por el proyecto. De la logística del tour se encarga Jerónimo y de los contactos con los principales mandatarios se ocupa Gerardo Martínez, uno de los principales articuladores de la calle Azopardo.

En el sindicalismo están convencidos de que, tras la sanción del Presupuesto 2026, los jefes de los ejecutivos provinciales no pretenden ganarse conflictos con los principales gremios. Por lo cual, le darán la espalda a la principal apuesta legislativa que posee el oficialismo este año y que piensa discutir en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero.

En la Casa Rosada saben de las dificultades que tiene la iniciativa para ser aprobada en el Parlamento. Hoy no tiene los votos necesarios. Y ya emitió gestos muy concretos de que existirán modificaciones. Así lo aseguró ayer la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich. En la ciudad de Mar del Plata, en un evento denominado Conversatorio sobre la Modernización Laboral, que se realizó en el complejo Torreón del Monje, la legisladora reconoció que el oficialismo “va a aceptar cambios”. También dijo que hay intenciones de conversar con la CGT, que desde el primer momento mostró los dientes y se opuso al proyecto.

“Vamos a aceptar cambios. Los proyectos salen cuando tenés apoyo suficiente. Tenemos 21 senadores. Con eso no sacamos una ley. Vamos a aceptar cambios, con una condición. Que sea una ley para cambiar. Si es una ley para mantener el status quo, preferimos no tener ley”, señaló Bullrich en declaraciones a la prensa.

La exministra de Seguridad sostuvo que apuestan a contar con 39 senadores “para estar muy seguros. Estamos hablando con todos los bloques que tienen voluntad de cambio y transformar la Argentina. Creemos que la vamos a sacar”. Y agregó: “Esta ley va a ayudar a esa persona que tiene ganas de emprender, de trabajar solo y hacer su propio negocio, lo va a poder hacer”.

En la calle Azopardo interpretaron las declaraciones como un claro retroceso en relación con la posición que mostraba la fuerza violeta hasta el año pasado, de intransigencia total. Y debatirán de manera interna qué posición tomar siempre y cuando se oficialice una convocatoria.

De todos modos, no creen en Bullrich. Su posición “antisindical”, como definen desde el entorno de un dirigente de relevancia, hace prácticamente imposible una conversación con ella. En cambio, sí aceptarían ver a Diego Santilli.