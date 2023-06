"Es inexplicable". La desazón en Juntos por Formosa Libre, la versión provincial de Juntos por el Cambio, queda a las claras con solo escuchar hablar a Fernando Carbajal.

Es que este ex juez federal y candidato a gobernador de la oposición es autor de un pedido de acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad de la Constitución formoseña con el que apuntaba a objetar una nueva candidatura de Gildo Insfrán. Pero como la Corte Suprema no falló antes de las elecciones del domingo, como esperaba basándose en los casos Tucumán y San Juan, dice que "no hay razón para que no hayan intervenido".

Tal como mencionó PERFIL, Carbajal pidió una cautelar para que se suspendan las elecciones previstas para el próximo domingo después de que el Máximo Tribunal fallara en ese sentido en Tucumán y San Juan. Pero el candidato a gobernador por la oposición también quería que los cortesanos revisen la constitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial, ya que para él es ambigua y "permitiría la reelección indefinida" de Insfrán.

Y esperaba una resolución en el acuerdo de esta semana, el último antes de los comicios previstos para este 25 de junio, algo que no llegó.

Insfrán irá el domingo por su octavo mandato.

"No sabemos (por qué no se abordó el planteo), es inexplicable. El caso Formosa es idéntico a los otros, y decir que es diferente es una falsedad jurídica porque estamos ante una violación a la Constitución Nacional y la Corte tenía la obligación de hacer el control de constitucionalidad", le dijo Carbajal a PERFIL.

Para sostener su enojo, este abogado y ex juez federal que se hizo conocido por sus fallos contra la política sanitaria de Insfrán durante la etapa más dura de la cuarentena por coronavirus, afirmó que "en el caso San Juan la Corte señaló los riesgos de la reelección indefinida". Y añadió: "Lo que ahí son riesgos, acá en Formosa son cosas concretas que suceden en la realidad".

Para él, que la Corte no haya intervenido previo al acto electoral no es más que "una decisión política".

El objetado artículo 132 de la Constitución de Formosa sostiene que "el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos". Para Carbajal, el hecho de que no establezca cuántas veces se puede reelegir da lugar a la perpetuidad de Insfrán en el cargo.

Por qué la Corte aún no falló

Pero más allá de que la Corte no decidió respecto al planteo, el expediente está en proceso. Según figura en el sistema judicial, el 15 de mayo ingresó el escrito y ese mismo día pasó a la Secretará de Juicios Originarios, que un día después, el 16, firmó el primer proveído, en el que giró el caso a la Procuración General de la Nación para que dictamine.

Ese dictamen llegó el 19 de mayo. Allí, el procurador interino Eduardo Casal opinó que "el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal", aunque más abajo señaló que debido a que la Corte es el intérprete máximo y final de sus propios pronunciamientos, citados como argumento por Carbajal, "podría decidir la intervención procesal que considere pertinente".

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Con esa opinión, la Corte quedó en condiciones de decidir, pero no lo hizo en su último acuerdo previo a las elecciones del domingo. ¿Por qué debía tratarse? Esa pregunta ofrecen como respuesta fuentes judiciales consultadas por PERFIL.

En esa línea explicaron que, a diferencia de los casos San Juan y Tucumán, donde frenaron los comicios con el argumento de que las candidaturas de Sergio Uñac y de Juan Manzur violaban el sentido republicano que garantiza la Constitución Nacional, para el planteo referido a Formosa no hay precedentes.

Es decir, en las provincias donde intervino la Corte se planteaba una revisión de las modificaciones a las constituciones provinciales que no es tal en el caso de la objeción a Insfrán.

Así las cosas, en Tribunales explican que el de Formosa es un caso "nuevo" que debe ser estudiado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Insfrán puede competir

Así las cosas, las boletas con la cara del gobernador peronista estarán en los cuartos oscuros de las escuelas formoseñas el domingo, por lo que podrá competir por su octavo mandato.

Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y lleva 27 años en el cargo. Antes de su primera asunción había sido vicegobernador: fue entre 1987 y 1995, bajo la gestión de Vicente Bienvenido Joga.

