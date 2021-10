La disputa política por la vacante en la Corte Suprema anticipa un futuro trabado en el Senado

La salida de Elena Highton de Nolasco de la Corte Suprema abrió las primeras especulaciones sobre cómo podría llevarse a cabo el proceso para elegir a su reemplazante, pero el Senado no tiene lugar por el momento para sumar una nueva discusión judicial, en plena campaña electoral.

El 10 de diciembre es señalado en la oposición como una fecha bisagra a partir de la cual se podrán comenzar a discutir ciertos temas de relevancia, de acuerdo a cómo queden conformadas ambas cámaras.

"No pasará nada antes", sentenció en diálogo con PERFIL una senadora opositora que confirmó que por el momento no hubo conversaciones a nivel parlamentario sobre el asunto. Según especula, las conversaciones surgirán primero a nivel partidario para definir una estrategia que después pueda ser llevada al Congreso, pero sobre eso tampoco hay indicios.

Desde el martes, cuando Highton de Nolasco renunció a su cargo, la Corte Suprema quedó con cuatro miembros, todos varones. De acuerdo a lo que marca la Constitución, la propuesta para el reemplazante será enviada por el Poder Ejecutivo al Senado, donde deberá obtener los dos tercios de los votos para concretar el nombramiento.

Corte Suprema: cómo será el proceso para elegir al reemplazo de Highton de Nolasco

En la práctica, se trata de un proceso similar al que se debe transitar para elegir al Procurador General de la Nación, trabado desde marzo de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas al Senado pero no logró el aval inicial de la oposición para llegar a los dos tercios de las voluntades. Meses más tarde, Juntos por el Cambio comenzó a dar algunos indicios de estar dispuesto a negociar, en boca de Elisa Carrió, pero la vicepresidenta Cristina Kirchner fue la que luego puso un freno a su nombramiento.

Con una foto compartida con el ministro de Justicia Martín Soria, Rafecas pareció ponerse nuevamente en carrera para llegar a la Procuración y la maniobra cobró aún mayor relevancia con el recambio en la Corte Suprema, ya que ambos temas deberán pasar por el Senado y el desacuerdo entre oficialismo y oposición no puede dejar vacíos ambos lugares in eternum.

“No es sencillo llenar la vacante de la Corte Suprema, más cuando el tribunal puede funcionar igual con cuatro miembros. Además, tenemos un gobierno débil que sin número canta 'falta envido' y tiene un 4", graficó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri.

El cordobés le pidió al oficialismo "poner los pies sobre la tierra. Nosotros no estamos empujando a nadie, pero lo que digo es que levanten el teléfono. ¿Quieren sesionar o no? ¿Quieren aprobar 'Etiquetado' o no? Una cosa es consensuar y la otra es atropellar. El oficialismo parece enojado con la realidad”.

La expectativa es que después del 10 de diciembre la oposición aumente la cantidad de legisladores en el Senado y que probablemente haga perder al oficialismo el valorado quórum que posee con la conformación actual. La lectura entonces es que a partir de allí el Frente de Todos deberá consensuar cualquier jugada política de relevancia y ya se lo están haciendo sentir después del resultado de las PASO.

La sesión fallida para tratar el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal en Diputados fue uno de los ejemplos de la postura que adoptará Juntos por el Cambio a partir de ahora, con la intención de salir del papel de espectador parlamentario para hacer valer un número que aseguran será mayor en diciembre.

¿Ampliación de la Corte Suprema?

La renuncia de la magistrada reavivó además otro debate que ya había comenzado a asomar en las últimas semanas y que tiene que ver con la posible ampliación de la Corte Suprema, para pasar de los cinco miembros actuales a un esquema de nueve integrantes.

"Una ampliación de la Corte, necesita una reforma del Congreso, que se sanciona con mayoría simple. Es la más chica junto con la de Uruguay y me parece que el piso mínimo es de nueve", indicó este jueves el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien realizó algunas apreciaciones sobre cómo se dieron los últimos procesos al interior del máximo tribunal.

El planteo ya lo había realizado semanas atrás el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, a propósito del proceso de elección del nuevo titular de la Corte Suprema, que quedó a cargo de Horacio Rosatti.

“Habiendo tantos países con varios miembros de la Corte, el impacto de uno solo de los ministros hace que esté en un juego el 20% de la composición del tribunal y eso es algo que no tendría que ser tan contundente”, se quejó Fernández sobre la ausencia de Ricardo Lorenzetti al momento de la votación y por eso habló de la "posibilidad de una ampliación" a futuro.

cp