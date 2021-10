Gregorio Dalbón: "Alberto Fernández tendrá que hacer por decreto los cambios en la Corte, sino lo van a llevar puesto"

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, lamentó la situación de la Corte Suprema Justicia, que quedó con cuatro integrantes tras la renuncia de Highton de Nolasco, y afirmó que "sin colaboración" de la oposición en el Congreso "hay que gobernar por decreto".

El letrado vio difícil la designación del quinto integrante del máximo tribunal en el parlamento luego de que no se lograra el quórum por el proyecto de etiquetado frontal: "Si no se sientan para ver la etiqueta de una galletita, cómo vamos a pretender que se sienten para ampliar el número de la Corte. Si no vamos a tener la colaboración para hacer cosas constructivas para la sociedad, lamentablemente, hay que gobernar por decreto".

En diálogo con El Destape Radio, Dalbón también habló de la tapa de Clarín en el marco de la renuncia de Highton y advirtió: "A Clarín se le escapó. La tapa es un fallido. Es decir que la Corte les pertenece". La tapa contenía un titular que decía "Con la salida de Highton, el gobierno pierde su único voto en la Corte".

Asimismo, manifestó que es "falso" también que el voto de Highton le pertenezca al Gobierno. Y destacó que "hay un problema institucional en uno de los poderes del Estado. Si pasa esto en la cabeza de un poder independiente ¿qué podemos esperar de los tribunales inferiores?".

Un grupo de jueces denunció a Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

"Yo entiendo que la Justicia sea una casta diferente, radical y que en la Ciudad (de Buenos Aires) se ha pintado de amarillo. El Gobierno está trabajando mediante el debido proceso. No tenemos diálogo con la oposición ni para ponernos de acuerdo por un paquete de galletitas. Tampoco lo hay con el Poder Judicial", resaltó Dalbon. Y agregó que "el 80 o el 90% de la población argentina desconfía de la Justicia".

En esa línea, Dalbón advirtió que "están empujando a que el Gobierno empiece a gobernar por decreto. No hay ni siquiera diálogo en el Congreso". "El Gobierno está tratando de salir del desastre que nos dejó el macrismo y se nos ríe desde Miami y desde Uruguay", agregó.

Por otro lado, consideró que "hay que ampliar el Tribunal. Si no nos damos cuenta que tres no alcanzan para dirimir cuestiones de Estado…debería haber más miembros en la Corte", resaltó Dalbon. Y sostuvo que "la de la Corte en salas no es una mala idea pero antes hay que pasar a una Corte de 7 o 9 miembros".

Quién es Elena Highton de Nolasco, la promotora de la perspectiva de género en el Poder Judicial

"Obviamente, no estoy de acuerdo con gobernar por decreto. Pero si no puedo gobernar con el Congreso ni con una Justicia independiente para darle al pueblo lo que necesita…", argumentó.

Y concluyó que "el presidente (Alberto Fernández) deberá hacer por decreto los cambios que tiene que hacer, como Procurador y Corte Suprema. Si no, se lo van a llevar puesto".

El audio completo de Gregorio Dalbón:

JD / cp