Un grupo de jueces denunció a Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Un grupo de jueces federales denunció al abogado de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, luego de apuntar contra el fiscal federal Ramiro González como un "coimero" y el juez Casanello como parte de "la pudrición" de Comodoro Py.

"Las expresiones publicas agraviantes proferidas en redes sociales contra el fiscal federal penal Dr. Ramiro González y el juez federal penal doctor Sebastian Casanello", comenzaron en su denuncia entregada al Colegio de Abogados, en donde pidieron una sanción disciplinaria contra Dalbón, quien lanzó esos comentarios en el marco de la investigación contra el Presidente por el cumpleaños que festejó la primera dama en Olivos en 2020, en épocas de cuarentena estricta..

"Las expresiones del letrado han traspasado con holgura la Iínea más flexible que pueda preverse en el marco de una sociedad democrática en punto al derecho que asiste a toda persona a expresar sus ideas, proyectándose sobre los magistrados afectados como una verdadera ofensa a su honor", agregaron en su esrito los jueces Marcelo Gallo Tagle, que preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Ricardo Recondo, Luis María Cabral y María Lilia Gómez de Alonso, junto al exjuez Miguel Ángel Caminos.

Además, consideraron que no es la primera vez que el letrado tiene un exabrupto y remarcaron la gravedad de sus dichos ante los funcionarios judiciales que investigan el cumpleaños de Fabiola Yánez con varios invitados: "Los exabruptos del letrado se han venido reiterando con preocupante constancia; pero en esta última oportunidad, no por efecto acumulativo, aunque en la realidad existe como tal, sino por el singular desvalor de sus ultimas expresiones, demandan la intervención disciplinaria de esa institución en pos del restablecimiento de elementales pautas de orden y decoro en el desempeño de la abogacía”.

La Justicia imputó a Alberto Fernández por la fiesta en cuarentena

Las declaraciones de Gregorio Dalbón

"Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé. Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro? Yo se que la colectividad judía lo coimeó", dijo en una entrevista radial el abogado del máximo mandatario y de la vicepresidenta. Luego de estos dichos, el jefe de Estado decidió defenderse por su propia cuenta del caso de Olivos.

Dalbón también pidió disculpas a la comunidad judía: "Estuve conversando con autoridades de la DAIA, quienes pedagógicamente me explicaron y coincidimos en que hombres y mujeres con alcance en los medios debemos ser responsables de temas tan delicados", detalló en Twitter.

Sobre el juez Casanello, había dicho que le importaba "un huevo". "A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mí Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta Casanello. Que venga Casanello, que lo vamos a atender", advirtió.

La denuncia completa contra Gregorio Dalbón:

