Etiquetado frontal: el Frente de Todos acusó al macrismo de "especular políticamente"

Tras el fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados porque el oficialismo no pudo conseguir quórum, el Frente de Todos emitió un comunicado criticando la postura de Juntos por el Cambio y le pidió "al macrismo que no use las demandas de la gente para especular políticamente".

En la sesión de este martes se iban a debatir los proyectos de ley de etiquetado frontal de alimentos, de régimen previsional para los viñateros y para garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle de la Argentina. Sin embargo, el Frente de Todos pudo reunir 122 diputados y no alcanzó los 129 legisladores para conformar el quórum reglamentario.

"Le pedimos al macrismo que no use las demandas de la gente para especular políticamente. Es importante aclarar que los pedidos del interbloque son excusas para no haber dado quórum en la sesión especial convocada para el día de hoy", expresó el bloque de Diputados del Frente de Todos en un comunicado.

En esa línea, siguió: "La modificaciones de la ley de alquileres deben ser discutidas en el ámbito correspondiente y de manera seria ya que efectivamente la aplicación de la misma genera problemas para los inquilinos. Etiquetado Frontal, Derechos de personas en situación de calle y familias sin techo; ampliación de derechos de trabajadores y trabajadoras viñateras son proyectos debatidos, de cara a la sociedad, con participación de organizaciones y con amplio acompañamiento en las comisiones donde fueron dictaminados".

"Una vez más Juntos por el Cambio pretende confundir a la sociedad. Tenían la oportunidad de sancionar leyes que le mejoraran la vida a la gente y condicionaron su participación en la sesión buscando imponer temas que no fueron discutidos en el espacio correspondiente y que deben ser abordados con seriedad", afirmó el oficialismo.

Asimismo, comentó: "Que quede claro, nos están proponiendo tratar temas que ni siquiera tienen despacho de comisión y sobre los cuales el propio interbloque no ha llegado a un acuerdo ya que han presentado proyectos muy diferentes entre sí. Uno de los proyectos del macrismo propone la desregulación total del mercado de alquileres dejando a los inquilinos totalmente desprotegidos".

"Si el macrismo hubiese querido tratar sobre tablas alguno de los proyectos que mencionan deberían haberse sentado, dar el quórum que posibilitara el inicio de la sesión especial y hacer el pedido correspondiente para ponerlo a votación en la misma sesión. El interbloque sabe de esta práctica parlamentaria ya que la utilizó el 30 de noviembre de 2020 cuando pidió tratar sobre tablas el proyecto de Etiquetado Frontal, a lo que accedió el Frente de Todos. La historia es sabida: votaron en contra e impidieron que fuera ley. Hoy hicieron lo mismo. Vuelven a ser los mismos de siempre", concluyó.

El jefe del bloque del FDT, Máximo Kirchner, acusó a la oposición de buscar "hacernos actuar bajo extorsión", y pidió que "deberían ser más pacientes" porque "para el 2023 faltan dos años, y eso también es la República".

"Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando les tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar, sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos", aseveró Kirchner.

Desde la oposición, el jefe del Interbloque de JxC, Mario Negri, aclaró que "quiero desmitificar que no bajamos por la ley de etiquetado, esa es una chicana, es una ley que se va a aprobar porque tiene consenso amplio. Hoy no se trató porque el kirchnerismo no quiso acordar los temas con la oposición. Esperemos que la semana que viene sea otra historia".

Al respecto, el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo, dijo que "el oficialismo está acostumbrado a usar su mayoría en la Cámara para que solo se debatan los temas que a ellos les interesan. Nosotros queremos que se respete a los millones de argentinos que nos votaron".

El Frente de Todos buscará una sesión especial para la próxima semana

Tras las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición se avanza en un acuerdo para tratar la próxima semana un temario consensuado, consignó la agencia Télam. Para lograr ese objetivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo en forma separada reuniones con los bloques políticos opositores, a quienes les aclaró que los temas previstos hoy deberán incluirse en la agenda, y recibió las propuestas de esas bancadas para efectuar una sesión consensuada.

En esos encuentros, JxC solicitó la incorporación de la ley ovina, la declaración de la emergencia educativa y cambios en la ley de alquileres, como habían solicitado en la reunión de Labor Parlamentaria.

Desde el Interbloque Federal se pidió la ley ovina, la derogación de la ley de alquileres y la cesión a Córdoba de los terrenos donde funcionó el campo de detención ilegal "La Perla" en la dictadura cívico-militar y el proyecto de Graciela Camaño de Área Marina Protegida Bentonica "Agujero Azul", informaron fuentes parlamentarias.

