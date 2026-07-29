Referentes de La Libertad Avanza y el PRO participaron de un foro conservador en la Legislatura porteña para promover políticas destinadas a aumentar la natalidad, cuestionar la Educación Sexual Integral y avanzar en una eventual derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La jornada, denominada “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”, se realizó el 23 de julio y fue organizada por la Political Network for Values junto con organizaciones vinculadas a la denominada “batalla cultural” libertaria.

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Entre los asistentes estuvieron la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; la senadora Carmen Álvarez Rivero y los diputados nacionales Santiago Santurio y Joaquín Ojeda. También participaron funcionarios de la administración de Jorge Macri y legisladores provinciales.

“Están todos los proyectos, hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto”, afirmó Álvarez Rivero, senadora por Córdoba y dirigente cercana a Patricia Bullrich. Sin embargo, sostuvo que una iniciativa de ese tipo necesitaría previamente una movilización social que acompañara el debate.

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La legisladora aseguró que existe una agenda para modificar políticas aprobadas durante las últimas dos décadas, pero remarcó que la derogación de la ley del aborto no depende solamente del Congreso. “Para que esto se dé, se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida”, señaló.

Las críticas de Clara Muzzio a la ESI y al aborto

Una de las principales oradoras fue Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien volvió a cuestionar la educación sexual y vinculó la caída de la natalidad con cambios culturales ocurridos durante los últimos años.

“Muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican. Uno de cada tres hijos se aborta”, sostuvo Muzzio durante su exposición. También afirmó que se permitió “que se sexualice a los niños desde jardín de infantes”, en una nueva crítica contra la aplicación de la ESI.

La vicejefa porteña también aseguró que los habitantes de la Ciudad prefieren adoptar perros antes que tener hijos. “Los perros duplican a los menores de 10 años”, expresó al referirse a los cambios demográficos y familiares registrados en el distrito.

Con un perfil más bajo participó el ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, quien centró su intervención en la necesidad de fortalecer los vínculos familiares. Su presencia reforzó la representación del Gobierno de Jorge Macri dentro del encuentro.

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La exvicepresidenta Gabriela Michetti reapareció públicamente en el foro conservador y aseguró que quienes participaron de la jornada estaban trabajando por “la supervivencia de la especie humana”. También afirmó que había sido “cancelada” por expresar su oposición a la legalización del aborto.

La participación libertaria y el encuentro con Pablo Quirno

Por parte de La Libertad Avanza, Santiago Santurio cuestionó al progresismo y al denominado “wokismo”, al que acusó de “normalizar lo patológico” y “patologizar lo normal”. El diputado, cercano a Santiago Caputo, integra además el Consejo Asesor de la Political Network for Values.

También participó el exsecretario de Culto Nahuel Sotelo, actual legislador bonaerense de La Libertad Avanza, quien criticó los programas de hormonización y aseguró que la “ideología de género es un negocio” que necesita incorporar nuevos “clientes”.

El diputado Joaquín Ojeda y la legisladora Andrea Freguia se pronunciaron en una línea similar. La jornada fue coorganizada por la Fundación Faro, el centro de pensamiento libertario dirigido por Agustín Laje, y por el Global Center for Human Rights.

Días después del encuentro, el canciller Pablo Quirno recibió a Lola Velarde, directora ejecutiva de la Political Network for Values, en el Palacio San Martín. La dirigente mantiene vínculos con espacios conservadores europeos y latinoamericanos, entre ellos Vox y el bolsonarismo.

Pablo Quirno

Quirno reivindicó una política exterior basada en “la tradición occidental” y las “raíces judeocristianas”. “Existen verdades sobre la persona humana que el poder político no establece y que tampoco pueden modificarse según cada época”, expresó.

Aunque el presidente Javier Milei afirmó en distintas oportunidades que “el aborto es un homicidio agravado por el vínculo”, hasta el momento el Gobierno no habilitó formalmente una discusión legislativa para derogar la ley aprobada en 2020.

El foro mostró, sin embargo, que la agenda contra el aborto y la Educación Sexual Integral continúa ganando espacio entre referentes libertarios y del PRO, incluso mientras ambos sectores mantienen diferencias políticas y negocian un eventual acuerdo electoral.

RG/MSS