La Libertad Avanza y el PRO vuelven a reunirse en Casa Rosada para avanzar en un acuerdo electoral hacia 2027

La Libertad Avanza y el PRO volverán a reunirse este jueves 10 en la Casa Rosada para profundizar las conversaciones en torno a un eventual acuerdo electoral para las elecciones de 2027. El encuentro será el tercero entre representantes de ambos espacios desde que comenzaron a reconstruir el vínculo político y tendrá como eje la coordinación entre el oficialismo y el partido que conduce Mauricio Macri.

Por el Gobierno participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vicepresidente de La Libertad Avanza y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el responsable político del espacio, Eduardo “Lule” Menem. Por el PRO estarán el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

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Desde la Casa Rosada plantearon que las conversaciones apuntan a profundizar la coordinación entre La Libertad Avanza y el PRO a partir de coincidencias políticas y programáticas. Entre los objetivos aparece la intención de consolidar el rumbo del Gobierno y evitar una dispersión del voto opositor al kirchnerismo en las próximas elecciones.

El proceso de acercamiento comenzó formalmente en agosto, luego de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el diálogo. A partir de ese contacto se abrió una mesa de coordinación que buscó combinar la agenda legislativa con una eventual construcción electoral común.

El mapa electoral y las diferencias que todavía persisten

En la reunión del 27 de agosto, los dirigentes de LLA y el PRO analizaron el escenario electoral provincia por provincia, con especial atención en aquellos distritos donde el partido fundado por Macri no gobierna. El objetivo fue identificar las fortalezas territoriales de cada espacio y las posibilidades de avanzar en alianzas de cara a 2027.

La discusión todavía se mantiene alejada de las candidaturas. Después de aquel encuentro, Ritondo sostuvo que faltaba tiempo para avanzar sobre nombres propios y evitó ponerle una fecha a un eventual acuerdo electoral. El dirigente macrista planteó que cuanto más claro sea el horizonte político, mayor será la certidumbre de cara al próximo año.

Diego Santilli junto con Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio

Uno de los puntos que todavía genera diferencias es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el Gobierno busca avanzar con una modificación del sistema electoral y necesita construir mayorías en el Congreso, dentro del PRO todavía no existe una definición definitiva sobre la continuidad de las primarias.

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La cuestión tiene peso dentro de la negociación porque la Casa Rosada considera la reforma política como una herramienta para ordenar el escenario electoral de 2027. El oficialismo retomará el tratamiento del proyecto en el Senado el próximo martes 15, cuando vuelva a reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La provincia de Buenos Aires, en el centro de la negociación

La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales territorios donde LLA y el PRO deberán definir el alcance de un eventual acuerdo. La conducción bonaerense de La Libertad Avanza, encabezada por Sebastián Pareja, ya inició conversaciones con dirigentes macristas y otros sectores para intentar construir una alternativa electoral competitiva frente al peronismo.

En las últimas semanas, ese acercamiento también comenzó a trasladarse al territorio. El domingo pasado, Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja participaron en Lincoln del cierre de la VIII edición de la prueba de doma “Bien Montados”, donde compartieron actividad con dirigentes del PRO, entre ellos el senador provincial Pablo Petrecca.

Pilar Ramírez, Diego Santilli y Karina Milei

Aunque no hubo allí una reunión partidaria ni se anunció un acuerdo electoral, la presencia conjunta tuvo una lectura política en medio de las negociaciones. Petrecca, que en las elecciones bonaerenses de 2025 había competido por fuera del acuerdo entre el PRO y LLA, sostuvo que los distintos sectores deben dejar atrás sus diferencias para construir una alternativa para la provincia.

El acercamiento bonaerense también tiene a Santilli como una de las figuras que aparece con mayor visibilidad dentro de la estrategia conjunta. El jefe de Gabinete mantiene su pertenencia al PRO y, al mismo tiempo, ocupa un lugar central dentro de la administración de Javier Milei, lo que lo ubica como un dirigente con capacidad de interlocución entre ambos espacios.

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Por ahora, sin embargo, el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO todavía no está cerrado. La negociación avanza sobre el territorio, la agenda parlamentaria y las coincidencias políticas, mientras las candidaturas y la distribución concreta de espacios quedarán para una etapa posterior.

El nuevo encuentro en Casa Rosada buscará sostener ese canal de diálogo y avanzar sobre una construcción que el oficialismo y el macrismo presentan como necesaria para llegar a 2027 con mayor coordinación. La próxima discusión, además de electoral, estará atravesada por las reformas que el Gobierno necesita aprobar en el Congreso y por la definición del sistema con el que se disputarán las próximas elecciones.

RG / EM