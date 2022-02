Abren investigación por los audios entre Michetti y Alonso que involucran a un exfuncionario de ANSES

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), comenzará un relevamiento de audios en donde, presuntamente, la exvicepresidenta Gabriela Michetti solicita a Laura Alonso, extitular de la OA, la desvinculación de una investigación de dicho organismo a Guillermo Pino, una persona que trabaja en la Administración Nacional de la Seguridad Social durante la gestión de Mauricio Macri.

En diálogo con El Destape Radio, Crous destacó que dichos audios de Michetti a Alonso, aún sin verificación de su legalidad, "aluden a una actividad propia de la Oficina" y que, por esto mismo, solicitó que "revelen la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios", y agregó que "es una situación anormal y las características de esa situación dependerán de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa".

Pese a esto, el titular del organismo del Poder Ejecutivo reveló que tiene "alguna documentación en estudio" pero que prefiere "ser muy cauteloso porque no quiero hacer consideraciones en abstracto y si bien se han difundido profusamente algunos audios, en mi caso particular me gustaría tener más información que además vincule inequívocamente esas situaciones que allí se aluden".

Los mensajes de Michetti se contextualizan en el año 2017, cuando el diario Clarín publicaba una nota que comunicaba que la OA había denunciado una licitación "de urgencia" a una empresa en la concesión de un contrato de publicidad. En este caso estaría implicado el nombre de Pino, exsecretario de Prensa y Difusión de Anses que habría estado vinculado por los hipotéticos delitos de haber desviado fondos y haber beneficiado esa licitación.

Gabriela Michetti: "La grieta para lo único que sirvió fue para jorobarnos todos y lastimarnos"

Qué dicen los audios de la polémica

A partir de este hecho, la exvicepresidenta habría entrado en contacto con Laura Alonso y le habría agradecido por darle una entrevista a Pino para que se explayara sobre la situación.

"Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo, además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró", expone Michetti en uno de los audios que se dieron a conocer por el periodista Tomas Méndez.

"Es como nosotras, realmente como nosotras. Y, pobre, está sufriendo como un condenado. Nada, me parece muy injusto y quería decirte que hasta que no lo veas (que lo ves el jueves que viene) trates en lo posible de no modificar ninguna cosa, de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue".

MM/FL