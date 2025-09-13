La oposición apunta a los vetos y hay tironeos en el peronismo

La derrota sufrida en las elecciones bonarenses del último domingo le desdobló la agenda al Gobierno para retomar la iniciativa. La cuenta regresiva seguirá definida por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, pero con un escenario bifronte para la Casa Rosada. Sus funcionarios se concentrarán en conseguir el apoyo de distintos gobernadores para revertir el escenario adverso que se avecina en el Congreso para la nueva pulseada que se viene por los vetos que firmó el presidente Javier Milei para dejar sin efecto las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En la Cámara de Diputados, los principales bloques opositores pidieron este viernes una sesión para el miércoles se la semana que viene, luego de una negociación entre peronistas, radicales, lilitos y miembros de Encuentro Federal para unificar la bateria de temas que pretenden tratar. Finalmente acordaron concentrar todo el fuego la semana que viene y evitar una segunda sesión para el 24 de septiembre.

Los espacios opositores que quieren sesionar el próximo miércoles le acortaron el margen de negociación al Gobierno. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, pasó las últimas 72 horas buscando retomar el diálogo con los gobernadores que fueron sus aliados del radicalismo y el macrismo (ver paginas 2 y 3), pero al cierre de esta edición consiguó mostrarse con un viejo amigo y anotarse la primera imagen con un mandatario del peronismo. La escena fue registrada este viernes por la noche en la Expo Agroganadera 2025 realizada en Tucumán, donde el ministro se mostró con el gobernador provincial Osvaldo Jaldo, el primer mandatario del PJ que hace un año y medio movilizó a sus diputados para votar a favor del Gobierno y separarse del bloque de Unión por la Patria. Fue sólo una foto para un viernes febril, marcado por señales que impactan en el corazón del peronismo. Catalán tuvo que viajar a su provincia para conseguir una foto con Jaldo. Pudo mitigar una jornada donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también jugó con la mira puesta en el Congreso y en las elecciones del 26/10. Recibió en su departamento del barrio porteño de San Telmo a los primeros candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. La dos veces mandataria cumple prisión domiciliaria en el 1111 de la calle San José y mantuvo una extensa reunión con el diputado nacional Itaí Hagman y Lucía Cámpora, los dos aspirantes para la Cámara Baja. Junto a ellos estuvieron el senador Mariano Recalde y Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ambos forman parte de las primeras candidaturas para el Senado. La foto implica la primera apuesta electoral de CFK desde su casa con el foco puesto en las elecciones porteñas. El movimiento no pasó inadvertido para el Gobierno y mucho menos para Catalán, que buscó cerrar la semana con algun peronista al lado, en vísperas de una semana que estará concentrada en el Congreso. Este lunes el presidente presentará el proyecto de Presupuesto 2026 y hablará en cadena nacional (ver pagina 8). Después llegará el momento de la pulseada en Diputados. El temario acordado es ambicioso. Buscarán rechazar los últimos tres vetos presidenciales, además de conseguir la aprobación de dos pedidos de informes para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos por las presuntas coimas en la ANDIS y las fallas en los controles estatales en el caso de fentanilo contaminado que dejó 96 muertes. Además, buscarán emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para acelerar la reforma de la Ley 26.122, que regula los DNU, que ya tuvo media sanción del Senado. Habrá otro tirón de orejas para el titular de ese organismo, el libertario Nicolás Mayoraz, con el objetivo de apurar una comisión investigadora por el fentanilo. Se sumarán otros emplazamientos para reformar la ANDIS. Sin embargo, también aparece en el temario el tratamiento de otros cuatro decretos delegados, después del rechazo de las dos cámaras a otros cinco decretos hace dos semanas.