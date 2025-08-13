La oposición avanzó con el dictamen que busca redistribuir lo recaudado por el impuesto a los combustibles a las provincias

La oposición consiguió que el dictamen de mayoría del proyecto de ley que permite redistribuir con las provincias lo que se recauda por el impuesto a los combustibles avanzara en la Cámara de Diputados. Este miércoles 13 de agosto, al terminar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Energía, se procedió a la firma de las propuestas. El dictamen de mayoría, con 46 rúbricas, fue suscripto por los legisladores de Encuentro Federal, Unión por la Patria, Coalición Cívica y Democracia para Siempre.

El PRO, La Libertad Avanza, una parte de la UCR y Producción y Trabajo (San Juan) rubricaron un dictamen de minoría que ofrece coparticipar ese impuesto. Así, el proyecto que tenía media sanción del Senado podría volverse ley en la Cámara de Diputados, pero existen dudas si la oposición podrá enfrentar con éxito un veto del presidente Javier Milei, porque el grupo de gobernadores dialoguistas apoyó una contrapropuesta del oficialismo que coincide con el dictamen de minoría presentado por el PRO y LLA.

Combustibles

Impuesto a los combustibles: qué dice el dictamen de mayoría y el de minoría

El dictamen de mayoría ofrece dividir lo recaudado por el impuesto a los combustibles de una forma muy clara: 52,02% para las provincias, 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, y un 14,29% para el Tesoro Nacional. Los fondos de las provincias se repartirán un 75% según los índices de coparticipación y un 25% entre las distintas jurisdicciones.

El modelo actual le otorga el 10,4% a las provincias, el 24,29% al Tesoro nacional, y el 28,69% a la ANSES; el resto servía para alimentar fondos fiduciarios que se quitaron en la actual propuesta, por lo cual ese dinero pasaría a Nación.

Juan Manuel Pedrini, diputado nacional de Unión por la Patria, reconoció que “esta decisión no es la mejor, pero sin lugar a dudas es la más acertada”, y explicó que se trata de una “ley de transición”, remarcando que la verdadera norma aparecerá en el próximo gobierno, con “una verdadera política de Estado” para solucionar el tema de las obras de vialidad en las diferentes provincias.

Su correligionaria, la diputada Victoria Tolosa Paz, también habló del tema, criticando al oficialismo por la desinversión en obra pública, especialmente caminos y rutas. En sus redes sociales, la legisladora escribió: "No es broma: en el estado de las rutas se juega la seguridad y la vida de nuestro pueblo, el traslado de las cosechas y de la producción industrial, el turismo y el derecho mismo a transitar, consagrado por nuestra Constitución".

Victoria Tolosa Paz

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, solicitó que la oposición se una para aprobar este proyecto: “Hay que empujar para que las cosas sucedan. Nada de lo que hacemos los que estamos aquí se logra por obra del Espíritu Santo. Somos nosotros los que tenemos que tener la voluntad política de construir recintos que nos permitan saltear el cepo y el cerrojo a las comisiones que plantea el oficialismo en la Cámara de Diputados”.

Por su parte, la diputada del PRO Germana Figueroa Casas detalló que el dictamen de minoría del oficialismo “en lugar de aplicar porcentajes, (lo recaudado) se manda a la masa coparticipable y se distribuye como cualquier otro impuesto”.

