El debate sobre la nueva fórmula previsional que impulsa el Poder Ejecutivo volvió a tomar temperatura este miércoles. Según el cálculo presentado por Juntos por el Cambio, durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social en la Cámara de Diputados, con la suspensión de la fórmula previsional vigente desde diciembre de 2017 mediante la Ley de Emergencia votada a fines del año pasado, el Poder Ejecutivo se "ahorró" 100 mil millones de pesos en la masa de haberes jubilatorios, que este año volverán a perder contra la inflación.

Se trata de la última jornada de discusión entre los legisladores, antes de la sesión prevista para el martes 29 de diciembre y como lo establece el nuevo protocolo de funcionamiento, la mayoría de ellos se hicieron presentes en el recinto para firmar los dictámenes.

"El Presidente llegó con promesas de aumentos y de usar las Leliq para pagarles a los jubilados, pero la primera medida fue la suspensión de la movilidad jubilatoria. Esa suspensión significó una pérdida para todos los jubilados, porque recibieron menos que lo que les hubiera correspondido con la movilidad suspendida, la que indicaba 42% de aumento en 2020. Ningún jubilado recibió este porcentaje", cuestionó el radical Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión.

Según Cacace, "se ahorraron 100.000 millones de pesos, esta fue la única razón por la que aprobaron la ley de Emergencia hace un año" .



También indicó que desde el oficialismo "han propuesto una fórmula que terminó siendo muy parecida a la que se aplicó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Lo que más nos preocupa es que quitan a la inflación como variable del cálculo de la movilidad. Incorporar la evolución del Índice de Precios al Consumidor es la forma de proteger a los jubilados", insistió, pese a que el Frente de Todos ya indicó que no habrá lugar para modificaciones.

Desde la Coalición Cívica emitieron un documento en el que cuestionaron que "el kirchnerismo se prepara para un feroz y cruel ajuste a los jubilados a través de una fórmula que no los protegerá de la inflación ni de una economía sin plan o rumbo certero”.

Los que atropellaron el Congreso vuelven a embestir contra los jubilados

El documento está firmado por los diputados nacionales de la CC ARI Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, los senadores provinciales Elisa Carca y Andrés De Leo, el legislador porteño Hernán Reyes y el presidente de la CC ARI-Córdoba Gregorio Hernández Maqueda.

Para la CC ARI es una "maniobra perversa del kirchnerismo" dictaminar un 23 de diciembre y tratar el 29 este proyecto en el recinto, el mismo día que el Senado tratará la IVE.

Juntos por el Cambio, así como el Frente de Izquierda representado por Nicolás del Caño, presentarán dictámenes de minoría que serán puestos a la firma una vez que se complete la discusión en el recinto.

"Me parece que el debate de fondo sigue siendo el problema del desfinanciamiento del sistema previsional, la rebaja constante de las contribuciones y de los aportes patronales", apuntó Del Caño, en cuyo proyecto insiste con el regreso del 82% móvil que se votó durante el kirchnerismo pero que fue vetado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, impulsó el hashtag #roboajubilados a través de las redes sociales y sostuvo que "la fórmula de movilidad jubilatoria que el gobierno busca aprobar es un ajuste a nuestros jubilados. Eliminando los aumentos que impulsamos como Juntos por el Cambio, ofrecen como actualización lo que en realidad es una quita para el sector más afectado por la pandemia".

Movilidad jubilatoria: claves de la nueva fórmula

El diputado Marcelo Casaretto, al frente de la discusión por ser titular de la Comisión de Previsión, recogió las críticas que formuló ayer la oposición y les prometió que continuarán con el debate "hasta que las velas no ardan". La chicana tiene que ver con que los legisladores de Juntos por el Cambio se habían quejado por la imposibilidad de explayarse en sus intervenciones y para hoy les garantizó a cada uno su tiempo y su oportunidad de expresarse.

Por su parte, el diputado pampeano Ariel Rauschenberger le aclaró a la oposición que "lo que dijo la Corte fue muy claro: la movilidad no implica ajuste por inflación, no es su propósito. Ha dicho con el fallo Sánchez, por ejemplo, que no es adecuado identificar la actualización monetaria con el principio de movilidad", indicó el referente del Frente de Todos.

