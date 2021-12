La televisión es un espacio que suele dar episodios de fuerte tensión que se transmiten en vivo y sobresalen de lo pautado. Y un ejemplo de ello fue el tenso cruce que se vivió en LN+ cuando el economista Roberto Cachanosky se cansó de esperar que le den la palabra y abandonó en vivo el programa del periodista Luis Majul. Sin embargo, más tarde hizo catarsis en las redes sociales: "Uno se tiene que hacer respetar".

El llamativo momento se vivió en la noche del jueves cuando se emitía el programa "Voces" y entre los invitados estaba Leonardo Fariña, el testigo arrepentido en el juicio por la causa Vialidad, que un día antes había declarado en la Justicia contra el empresario Lázaro Báez. Además, formaban parte de la mesa algunos columnistas y el otro invitado, que era Cachanosky. Supuestamente, lo que desató la furia del economista fue que lo invitaron y esperó 40 minutos para ser entrevistado por Majul, que estaba concentrado en el testimonio de Fariña. Después de abandonar el estudio de televisión, Cachanosky se refugió en las redes sociales donde dio explicaciones sobre lo sucedido sin dar señales de cercanía con el conductor tras el momento de tensión.

"Que quede claro, yo no busco cámara, solo busco utilizar los medios para difundir ideas", puso en Twitter el economista minutos después de abandonar el programa. Sin embargo, su enojo no quedó ahí: "Lo primero que uno tiene que aprender en la vida es que si quieren que lo respeten, primero uno se tiene que hacer respetar".

Luis Majul echó a Roberto Cachanosky de su programa en vivo: "Siempre está en el canal"

Con eso último, insistió en que no se sintió respetado por el programa. "Yo me voy, porque en casa están esperándome y te agradezco. Feliz Navidad", había dicho un rato antes al dejar el programa y con un evidente enojo ante la imposibilidad de hablar y las promesas del conductor de que pronto iba a poder hacerlo.

Tras publicar su mensaje, Cachanosky recibió una catarata de mensajes de apoyo en su Twitter, que no dudó en compartir. En su perfil se ven palabras de aliento como "celebro que te hayas levantado, el destrato irrespetuoso que te hizo al aire fue insólito", o "lo aplaudo de pie!! Una absoluta falta de respeto por parte de Majul".

Sin embargo, después de la primera publicación, el economista publicó otro mensaje en el que arrobó al conductor. "Que quede claro, @majulluis fui porque había pactado con producción 15 minutos para poder hablar. Ese tiempo ya no estaba", dijo.

Cómo fue el momento que terminó con Cachanosky fuera del programa

Como relató este medio, durante el programa Majul le dijo "ya vamos a estar con vos", mientras culminaba con la entrevista a Fariña, quien habló respecto de su vida luego de haberse arrepentido y testificado en relación a las causas por la ruta del dinero K. "Si no, me voy, eh. Yo no tengo ningún problema", saltó Cachanosky.

Cachanosky: “La crisis que viene se combina con la del Rodrigazo y la del Plan Primavera”

"Pero siempre tenes algún problema. Mira, no te vayas a enojar, falta para el programa, pero si te tenés que ir, no hay ningún problema. Si vos me pones en esa circunstancia...", respondió Majul, que luego recibió como respuesta del economista: "Yo te digo porque estoy acá hace 40 minutos".

El ida y vuelta se mantuvo en ese tono durante unos segundos más. Majul insistía con que se quede para poder llevar a cabo la entrevista pactada, pero a esa altura el economista ya estaba hastiado. "Te mando un abrazo grande, felicidades, feliz Navidad para vos, eh. No hay ningún problema. Chau, hasta luego", fueron sus palabras de despedida. Tras el saludo, Majul justificó: "Igual Roberto Cachanosky siempre está en la pantalla de La Nación, hoy estuvo con Eduardo Feinmann, así que no hay problema".

