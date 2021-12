Luis Majul echó a Roberto Cachanosky de su programa en vivo: "Siempre está en el canal"

El conductor Luis Majul protagonizó el jueves 23 de diciembre un tenso cruce con el economista Roberto Cachanosky. A la espera de ser entrevistado, Cachanosky comenzó a quejarse y Majul le dio vía libre para que dejara el estudio de televisión.

"Ya vamos a estar con vos", le indicaba el periodista de LN+ mientras culminaba con una entrevista a Leonardo Fariña, quien habló respecto de su vida luego de haberse arrepentido y testificado en relación a las causas por la ruta del dinero K.

Como fue antedicho, el invitado comenzó a perder la paciencia de a poco y lanzó un filoso comentario tras dejar su celular en la mesa: "Si no, me voy, eh. Yo no tengo ningún problema". Poco después de emitir dichas palabras, Majul le recriminó su conducta.

"Pero siempre tenés algún problema. Mirá, no te vayas a enojar, falta para el programa, pero si te tenés que ir, no hay ningún problema. Si vos me pones en esa circunstancia...", aclaró el conductor, quien recibió una respuesta aún más provocadora.

"No, no. Yo te digo porque estoy acá hace 40 minutos", arremetió. A medida que pasaban los segundos, el ida y vuelta entre ambos se ponía más tirante. "Todos tienen su turno acá", recalcó Majul dando a entender que nadie está por encima de los demás.

"Ah, bueno, está bien, está bien", contestó Cachanosky algo cabizbajo. Sin embargo, el periodista decidió no bajar la guardia y le dijo: "No es el programa de Roberto Cachanosky". En respuesta, el economista le pidió que siga "con Fariña".

"Yo me voy, porque en casa están esperándome y te agradezco", añadió, a lo que Majul estuvo de acuerdo: "Estás en todo tu derecho, acá uno es libre. Si podés esperá unos minutitos más". "Hablá tranquilo con Fariña, no hay drama", insistió.

Habiendo pasado más de un minuto de comenzado el incómodo intercambio, ambos interlocutores continuaban con la disputa sin sentido. "Yo te pido que esperes, es la tercera vez que te pido que esperes. Si querés, esperá", dijo el conductor del programa.

Cachanosky, sin ceder, repetía: "Hablá tranquilo, hablá tranquilo". Con pocas pulgas, Majul lo interrumpió y terminó con la discusión. "Te mando un abrazo grande, felicidades, feliz Navidad para vos, eh. No hay ningún problema. Chau, hasta luego".

"Chau, hasta luego", saludó el economista antes de retirarse del estudio. Una vez estuvo solo con Fariña, disparó: "Igual Roberto Cachanosky siempre está en la pantalla de La Nación, hoy estuvo con Eduardo Feinmann, así que no hay problema".

Ese podría haber sido el último comentario de Majul, en alusión a lo ocurrido con el economista. Sin embargo, decidió bromear una vez más y preguntarle a Fariña con ironía si tenía problema en esperarlo hasta volver del corte comercial.

