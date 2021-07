Viviana Canosa invitó este miércoles 14 de julio al programa Viviana con vos a Juan Grabois para conversar sobre distintas cuestiones de la actualidad política del país. El dirigente social luego se quedó para el pase entre la conductora y Luis Novaresio. Pero a raíz de una polémica situación decidió abandonar el estudio.

“Me estás haciendo pasar un mal momento", le dijo el militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande a Novaresio. "Me voy a vengar", advirtió luego Grabois.

Durante el comienzo del pase con Canosa, quien sufrió una afonía, el exconductor de Animales Sueltos intentó, con humor, vincular a la conductora con el dirigente social en el plano sentimental. Pero a Grabois no le gustó la humorada y aclaró: "La única mujer que tuve es mi esposa desde que tengo 16 años, así que no me jodan a mí".

En general, los conductores de A24 aprovechan el pase para distender y hablar sobre su vida privada, su intimidad y sus diferentes experiencias románticas. Sin embargo, Novaresio comenzó a bombardear de preguntas incómodas a Grabois, a quien efectivamente no le gustaron las consultas acerca de su vida amorosa.

Acto seguido, el conductor volvió a indagar al dirigente: “¿Como ves el tema de que Canosa calienta la toalla en el secarropas?”, ante lo que Grabois respondió: "Me estás haciendo pasar un mal momento. Me voy a vengar".

Lejos de finalizar el cruce, el militante defendió a Canosa, que no podía responder a los chistes de Novaresio por su afonía, y lo chicaneó: “¿Por qué no la dejas en paz que se siente mal? Se tiene que ir a dormir. Vos porque si no la tenés en la pantalla no medís. ¿No te das cuenta que se quiere ir?”.

Tras ser consultado por su corte de pelo, Grabois contó: "Tengo un amigo psiquiatra que tiene una barbería. Nunca pensé que iba a ir, pero me invitó y terminé yendo. Ahora las barberías tienen una barra y son una especie de mezcla con bar".

Roberto Cachanosky cruzó al "Vasco" De Mendiguren: "Tomate un tranquilizante"

“Canosa quiere que le pases el teléfono del psiquiatra. ¿Está solo? Debe ser peronista porque si es amigo de Grabois es al menos filo peronista”, ironizó Novaresio a lo que Grabois fue contundente: “Esto ya está… ¿Te acordás del ministro de Economía que dijo ‘me quiero ir’?”, en referencia a una frase del exministro de Economía, Hernán Lorenzino, durante una entrevista en el 2013.

A continuación, el dirigente terminó abandonando el estudio del programa junto a Canosa.

CFT/FF