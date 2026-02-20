La Casa Rosada después de la victoria: los objetivos de marzo y la sombra de Trump

La Casa Rosada se convirtió este viernes tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados en un hervidero y multiplicó la actividad. Con la resaca del triunfo en la madrugada del viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, activó un llamado a la Mesa Política para el lunes próximo en horas del mediodía, y a una nueva reunión de Gabinete para el martes en la que el equipo de Gobierno libertario, volverá a verse las caras.

De esa manera, el dispositivo político de la Casa Rosada transita horas de euforia tras el sólido triunfo en la Cámara baja de la reforma laboral (135 votos afirmativos y 115 negativos) y espera lo que en el Senado parece que será apenas un trámite para ratificar una reforma que estuvo lejos de ser frenada por un peronismo cada vez más fragmentado.

En ese escenario, parece todo dado para que el oficialismo obtenga nuevos triunfos en el Senado la semana próxima, hilvanando en dos sesiones la aprobación de una serie de proyectos y leyes que pavimentarán el camino para que el el jefe de Estado el domingo 1 de marzo, hago su discurso ante la Asamblea Legislativa y de inicio al período ordinario de sesiones, en un escenario plenamente triunfal.

Sin embargo, alguna sombra asomó en el horizonte libertario al mediodía de este viernes cuando corrió la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. había puesto un frena a la política arancelaria de Donald Trump.

Tal vez por ello se lo vio al Canciller, Pablo Quirno, salir de la Casa de Gobierno sin hacer declaraciones en horas de la tarde.

Antes de eso, llegaron hasta el primer piso de la Casa Rosada y más precisamente hasta el despacho del asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y el Secretario de Industria, Pablo Lavigne. Una sugestiva reunión en medio de las tensiones que causó la noticia que llegaba desde el norte.

En el Gobierno explicaron que el encuentro de trabajo estaba previsto hacía días y señalaron que no estaba relacionado con la decisión judicial de EE.UU. que abre al menos varios interrogantes en torno al acuerdo comercial alcanzado días atrás, entre la Argentina y el país del norte. El mismo, fue largamente celebrado por el propio Presidente.

Según pudo saber PERFIL, algunas fuentes oficiales reconocen que es probable que haya que “sentarse y renegociar” las condiciones del acuerdo. Que tal vez se puede encontrar otro tipo de beneficios, teniendo en cuenta que los aranceles fueron declarados ilegales. Se trata de una “película en desarrollo”. Inversiones, cupos y otras posibles aristas para re discutir la letra de un acuerdo que todavía no fue puesto en práctica pero que fue anunciado con bombos y platillos.

También en la Casa Rosada se vio a otros funcionarios, como el Procurador del Tesoro Nacional, Santiago Catro Videla, quien visitó el despacho del asesor Caputo.

Como si fuera poco, la explosión en la Escuela de Gendarmería obligó a una reunión de urgencia entre Adorni, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Mientras la Casa Rosada digiere el golpe de la justicia norteamericana, se prepara para avanzar en el plano legislativo.

Para la semana próxima, los temas estarán definidos para el Senado: el jueves se la dará media sanción a la re adecuación de la Ley de Glaciares, más la sanción definitiva a la Ley Penal Juvenil, que establece un régimen penal juvenil para adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.

Ese mismo día se votará el pliego de Fernando Iglesias que quedó listo días atrás, para ser representante diplomático ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea. La exposición de Iglesias en la Comisión de Acuerdos no estuvo exenta de peleas y chicanas con senadores kirchneristas, quienes le achacaron inconsistencias patrimoniales y una denuncia por corrupción.

El viernes se pretende ratificar la reforma laboral que volverá al Senado sin el polémico artículo 44 sobre licencias médicas (ver página 2). También se ratifica el Acuerdo Mercosur Unión Europea (UE), el cuál ya obtuvo media sanción en Diputados y tiene el camino allanado.

La Mesa Política además comenzará a mirar más allá de las sesiones extraordinarias que culminarán el 28 de febrero.

La hoja de ruta surgirá del discurso que dará el Presidente el domingo 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa. El Gobierno tiene en carpeta la discusión por la reforma del Código Penal, que fue anunciada en diciembre pero que nunca ingresó formalmente en el Congreso. La comisión que redacta los artículos está integrada por Bullrich, el asesor Caputo y otros.

Pero además quedó pendiente el envío de una reforma tributaria. La baja de ganancias que quedó pendiente en la reforma laboral es uno de los capítulos que el Gobierno podría habilitar hacia adelante. Un fuente con despacho en la Casa Rosada señaló ante este mediom que ni siquier fue iniciada la redacción, ¿será así?. En ese marco, se les pedirá a las provincias para que a su vez hagan el esfuerzo de bajar tributos.

La nueva Ley de Financiamiento Universitario será impulsada durante el mes de marzo. También podría haber leyes para la emergencia en discapacidad y otra en emergencia pediátrica. Las leyes que quedaron ratificadas en el Congreso.