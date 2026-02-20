Paquete bomba en la Escuela de Gendarmería: el envío estaba dirigido al exdirector Diego Gasparutti

Un paquete detonó este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, y las primeras investigaciones confirmaron que la encomienda estaba dirigida al exdirector del establecimiento, el comandante mayor Diego Gasparutti.

La explosión ocurrió cerca de las 13.50 en una oficina del piso 11 del edificio ubicado sobre la avenida Paseo Colón al 500, en el barrio porteño de San Telmo. Como consecuencia del estallido, dos oficiales resultaron heridos con quemaduras leves y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, donde quedaron fuera de peligro.

Además de los dos gendarmes hospitalizados, una tercera persona fue atendida en el lugar y otra recibió asistencia con oxígeno por inhalación de humo. Tras el incidente, se desplegó un amplio operativo de seguridad que incluyó la evacuación preventiva de unas 320 personas entre personal del edificio y construcciones linderas.

Bomberos, Policía de la Ciudad y equipos médicos trabajaron en la zona mientras se realizaban cortes de tránsito y desvíos para garantizar la seguridad.

Un paquete guardado durante meses

Según fuentes de la investigación, la encomienda —una caja similar a un paquete de correspondencia privada con un detonador en su interior— había permanecido almacenada durante aproximadamente cuatro meses dentro de la sede de la Escuela Superior de Gendarmería.

El dato llamó la atención de los investigadores, ya que Gasparutti había dejado la dirección del instituto a mediados de 2024, pese a que el envío fue recibido meses después y seguía dirigido a su nombre.

El exdirector se encontraba en el edificio al momento del hecho, ya que había acudido a retirar pertenencias personales que aún permanecían allí, circunstancia que ahora forma parte de las líneas investigativas.

La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó las primeras pericias a la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina para determinar el origen del explosivo, cómo ingresó al edificio y cuál era el objetivo del ataque.

También se hicieron presentes en el lugar autoridades nacionales, entre ellas la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Por el momento, los investigadores analizan cámaras de seguridad, registros de correspondencia y posibles vínculos personales o profesionales que permitan explicar por qué el paquete fue enviado al exdirector del establecimiento.

