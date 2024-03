La semana de Milei: Tres goles, el decreto que hirió y gobernadores sin línea directa

Javier Milei tiene cientos de chats abiertos, pero ninguno de los nombres con quien mantiene diálogo se trata de un gobernador. Nunca fueron parte de su lista de conversaciones, ni siquiera cuando aún la batalla por los fondos y las acusaciones públicas contra ellos no habían comenzado. El Presidente se ocupa poco (o nada) de la política y deja en manos de sus funcionarios de confianza las negociaciones (aunque esta palabra no es parte de su diccionario) que sigue de lejos, pero eso no le impidió anotarse como un gol la llegada de los jefes provinciales a la Rosada. Sin embargo, cuando creía que estaba cerrando la semana tres a cero, llegaron las anotaciones de la oposición.

Lo que para él se trató de “el verdadero gol” (al mandatario le gusta usar metáforas futboleras) de los últimos días fue la jugada de Karina Milei de cambiar el nombre del Salón de las Mujeres y tapar las imágenes que había hasta ahora por próceres. El jefe de Estado siguió más atento las repercusiones de una medida que buscó provocar al colectivo de mujeres en el 8M para sostener a la base de su electorado, que el alcance del encuentro de casi cuatro horas que su jefe de Gabinete y su ministro del Interior mantuvieron con los gobernadores. El Presidente entiende mejor que nadie los gestos que espera su votante y actúa en consecuencia.

No le interesa congeniar con los gobernadores, pero bajó el tono de la discusión para que el ala política negocie (aunque rechaza esta palabra). Hasta ahí llega porque, incluso, rechazó algunos ofrecimientos que le hicieron esta semana de fotografiarse con jefes provinciales. Dice que no los necesitó para llegar a la Presidencia y no los necesita ahora. Esto quedó claro el viernes: permaneció en la Quinta de Olivos mientras Posse y Francos hacían lo que tenían que hacer.

Javier Milei.

Para Javier Milei los gobernadores son parte de la casta y los desafía con números sobre su imagen. Hay provincias como Mendoza y Santa Cruz que en la elección general obtuvieron más votos que el gobernador electo; o territorios como Chubut, que encabezó la rebelión semanas atrás, en la que el Presidente se llevó la misma cantidad de votos que sacó Ignacio Torres para convertirse en su gobernador. No teme ir contra ellos, porque si se trata de los porcentajes que obtuvo en el balotaje puede ser más creativo aún y mostrar que con los números de la segunda vuelta el mapa muestra que superó a la mayoría (salvo las provincias de Formosa, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán y Catamarca). Claro que son elecciones muy distintas y estos datos no deberían compararse. Por eso, el mayor gesto de estas últimas horas al ala política que debe negociar fue no likear ni difundir mensajes en sus redes en las que aparezcan acusaciones a los gobernadores con nombre y apellido.

Con una ley ómnibus más amigable para la oposición dialoguista y el capítulo fiscal abierto a la discusión, la pregunta que sigue es qué pasará si Victoria Villarruel se queda sin posibilidad de seguir dilatando el tratamiento del mega-DNU en el recinto. Si la discusión empieza por la Cámara de Senadores, es una batalla que ya dan por perdida. Las miradas vuelven sobre la Cámara de Diputados que ahora entró en una tregua con Milei que durará lo que el Presidente demore en volver a recortar fondos a las provincias.

Por la mañana del sábado Milei estaba convencido de que había podido cerrar la semana con un triunfo por tres goles a cero. El principal tuvo que ver con la avanzada de su hermana Karina sobre el Salón de las Mujeres que revitalizó el vínculo con su electorado, mientras la crisis económica no le da respuestas, el segundo con la asistencia perfecta de los gobernadores a la Casa Rosada y el tercero con mostrar autoridad y hacer retroceder al Congreso por un aumento de sus salarios, una noticia que primero golpeó y está convencido de que después pudo capitalizar.

Pero los goles del equipo contrario llegaron sobre la hora. Milei se enteró a través de las redes sociales que ahora el apuntado por el aumento de su propio salario era él. Levantó el teléfono y se enteró que era cierto. Lo que escuchó de parte de un funcionario que integra el anillo de los cuatro más cercanos era que se trataba de una resolución automática, tal como escribió el propio Presidente en las redes sociales. No le dijo toda la verdad, pero no lo podrá admitir: el decreto lleva su firma. Buscó dar marcha atrás rápido, sabiendo que será difícil revertir el resultado porque esto golpeó directo sobre su discurso de terminar con los privilegios de la casta y austeridad.