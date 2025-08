Las alianzas de Javier Milei con los gobernadores: acuerdo cerrado, anuncios inminentes y negociaciones en stand by

El 7 de agosto vence el plazo para inscribir las alianzas electorales que competirán en octubre. Con hermetismo total, Eduardo “Lule” Menem, la mano derecha de Karina Milei, define los detalles de los acuerdos de La Libertad Avanza con los gobernadores. Hasta el momento, el mendocino Alfredo Cornejo es el único mandatario que anunció que participará de la contienda electoral junto a Javier Milei y el entrerriano Rogelio Frigerio está a un paso de oficializarlo.

Luego de que se definan las alianzas, los espacios tendrán tiempo hasta el 17 de agosto para registrar a sus candidatos. Y el 27 se dará inicio a la campaña electoral. Aunque falta poco tiempo, a La Libertad Avanza todavía le resta afinar detalles.

Después del acuerdo en Mendoza, continúan las negociaciones

El 24 de julio, el presidente de la Unión Cívica Radical mendocina, Andrés Peti Lombardi, anunció que “Cambia Mendoza irá en alianza con La Libertad Avanza”. El dirigente aseguró que con el acuerdo se pretende “consolidar el orden, buscar la prosperidad y dejar atrás al kirchnerismo empobrecedor”.

Con el acuerdo confirmado, en la provincia cuyana comienza una tarea compleja: definir los lugares de las listas. Cornejo sabe que en Nación habrá más de un mendocino interesado en que su gente ocupe lugares como el presidente distrital de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, cuyo origen es el Partido Demócrata, o el dirigente Omar De Marchi, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y adversario político del actual gobernador

Entre Ríos y Chaco, alianzas inminentes

Por estas horas, en Entre Ríos están esperanzados. Frigerio decidió no plegarse a la Liga de gobernadores y sostener su conversación con el oficialismo nacional. Si no hay ningún imprevisto, su alianza con los libertarios será anunciada “en breve”, dicen en la provincia.

Rebelión de gobernadores contra Lule Menem

"Lule" Menem se encarga de manera personal de las negociaciones con Leandro Zdero, el gobernador de Chaco. En la provincia se da por descartada la alianza, aunque hay quienes advierten que está demorando más de lo previsto.

En Chaco, el acuerdo entre el gobernador y el Ejecutivo nacional tuvo buenos resultados en mayo. En el frente “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, la influencia de Zdero fue determinante y ahora el radical pretende tener margen de maniobra frente a los libertarios y no ceder todos los espacios de relevancia.

Cerca de Zdero consideran que su buena imagen y la estructura de su espacio son condición suficiente para no subordinarse. Pese a las discusiones, nadie pone en duda el acuerdo por una simple razón: en Chaco, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner es muy alta. Competir por separado frente a un peronismo unido podría significar una derrota.

San Juan y Salta en conversaciones

Hay dos provincias que entran en el mapa de posibilidades de alianza: San Juan y Salta. Las conversaciones entre las autoridades partidarias de La Libertad Avanza con Marcelo Orrego y Gustavo Saénz están sucediendo, aunque a fuego lento y nadie todavía se anima a precisar si habrá acuerdo o no.

En el partido que conduce la hermana del presidente sostienen que a partir de mañana puede haber novedades. Los libertarios de Salta reconocen las intenciones que tiene Saénz de lograr un acercamiento y dicen que es cálculo electoral, pero esquivan dar detalles y dicen que las charlas están sucediendo entre las máximas jerarquías de los espacios.

Javier Milei vetó las tres leyes que aprobó el Congreso: aumentos, moratoria y discapacidad

Algo similar ocurre en San Juan. En la provincia hay quienes repiten que toda la información que circula “son supuestos” y que “no hay ninguna definición”. Sin embargo, todos reconocen que el diálogo entre Orrego y Nación se mantiene intacto.

San Luis, Neuquén y Río Negro, con no acuerdo acordado

En Neuquén y Río Negro, los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck no cerraron alianza con La Libertad Avanza. Sin embargo, entre los libertarios se repite la idea de que se trata de un no acuerdo acordado. Con listas separadas, los partidos provincialistas y el Ejecutivo nacional podrían ganar las bancas por la mayoría y por la minoría y dejar fuera de la competencia al peronismo.

De la sumisión al grito de los gobernadores

El puntano Claudio Poggi, en cambio, hizo otro tipo de "no acuerdo". En las elecciones provinciales, La Libertad Avanza no presentó candidatos oficiales a nivel local. Ahora, la decisión del gobernador de no competir en octubre se interpretó como un agradecimiento por el gesto.

“Personalmente creo que no tiene sentido y no creo conveniente la participación del frente provincial Ahora San Luis en estas elecciones nacionales para Diputados”, sostuvo Poggi esta semana a la prensa.