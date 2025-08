Las críticas del peronismo al veto de Javier Milei a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad

El triple veto de Javier Milei a las leyes que establecían un aumento a jubilados, una nueva moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad generó un inmediato rechazo en la oposición. Tras la oficialización de la decisión presidencial, distintos referentes del peronismo salieron a criticar la medida a través de las redes sociales.

“Milei, te lo explicamos una vez más: la crueldad no tiene lugar en esta patria”, escribió Victoria Tolosa Paz en X esta mañana.

En su mensaje, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) remarcó que el mandatario “ataca a los que más están sufriendo con su modelo de ajuste, entrega y represión" y pidió que el Congreso le ponga “un freno a la crueldad".

Tolosa Paz también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y expresó: “Es mentira que no hay plata. El presidente y su ministro hace 18 meses que aplican un plan económico en el que unos pocos pero poderosos especuladores se llevan, con el carry trade, el esfuerzo del pueblo argentino”.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social entre 2019 y 2021, se refirió en particular al veto de la ley de emergencia en discapacidad y calificó la decisión presidencial como “una vergüenza”. “Es un gobierno desalmado, que no tiene la más pálida idea y no le importa cómo viven y cuánto sufren las personas con discapacidad y sus familias”, dijo.

A través de un video que publicó en la red social X, el actual diputado nacional de UP anticipó que el peronismo insistirá con los dos tercios en la Cámara de Diputados y en el Senado para revertir el decreto que rechaza la iniciativa que propone garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad.

Por su parte, la intendenta del municipio de Quilmes, Mayra Mendoza, calificó a Milei como un “cachivache” y aseguró que la medida fue “nada sorprendente en un gobierno cruel e insensible como el que nos toca vivir”.

Además, Mendoza apuntó contra la gestión libertaria por utilizar fondos de la SIDE “para espiar” a los opositores al Gobierno. La jefa comunal hizo mención a la investigación del periodista Hugo Alconada Mon, que expuso un plan de la agencia de inteligencia para analizar a quienes “manipulen la opinión pública” o erosionen la confianza en los funcionarios.

“La canaleta de la ‘inteligencia’ tiene asignados 80 mil millones, mientras nuestros jubilados y millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes. Si queremos seguir viviendo en una democracia republicana, no debemos tolerar ni naturalizar los arrebatos autoritarios de este gobierno”, concluyó.

Otro de los referentes del peronismo que se expresó en contra de los vetos presidenciales fue Jorge Capitanich, exgobernador del Chaco, quien aprovechó la oportunidad para criticar al actual mandatario provincial, Leandro Zdero.

“Mientras Milei veta el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, Zdero se jacta de ‘poner en pausa’ el salario docente porque —según afirma— hay otras prioridades, y también lo necesita el sector privado”, escribió en la red social.

En este sentido, Capitanich llamó a “tener claro un programa de gobierno que incluya a todos, y no solo a unos pocos”, y le reclamó al Congreso que esté “a la altura de este momento histórico” y rechace “este modelo que margina a los sectores más vulnerables y debilita las bases de la convivencia democrática”.

“Para los ricos todo, para los que menos tienen nada”, escribió en X Anabel Fernández Sagasti. La senadora nacional de UP por Mendoza cuestionó que el Gobierno haya publicado los vetos en el Boletín Oficial el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para “mantener un modelo que se cae a pedazos” y llamó a frenar a Milei en las elecciones nacionales de octubre.

El diputado nacional de UP por Santa Fe, Eduardo Toniolli, también expresó su rechazo a la decisión del Gobierno y afirmó que “muestra una perversidad importante”. En diálogo con radio Splendid, aseguró que el Presidente “ya no se muestra compungido” al vetar un aumento, “sino que demuestra una autocelebración”. “En eso, hay que reconocerle transparencia”, señaló.

