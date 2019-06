Elecciones 2019: las negociaciones más calientes antes del cierre de listas

por Ramón Indart

La rosca política arde a solo 24 horas del cierre de listas. Si bien las candidaturas más importantes están prácticamente cerradas, aún queda por resolver varios lugares de importancia y sobre todo definir las listas para diputados que suelen dejar heridos en todas las alianzas.

Lo más importante a definir ahora pasa por el espacio de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Para ir como gobernador todo indica que será Eduardo "Bali" Bucca, diputado nacional, exintendente de Bolívar y quien fuera de los hombres de confianza de Florencio Randazzo en 2017. Si bien se rumoreaba con que vayan en ese lugar Margarita Stolbizer o Graciela Camaño, las dirigentes ahora apuestan a liderar las listas a diputados. Por ahora no hay acuerdo y nadie descarta unas PASO para definir el orden.

Este sábado cierran las listas: el peronismo disputa lugares y el oficialismo acomoda a su tropa

En la Ciudad de Buenos Aires, las alternativas son ubicar al economista Matías Tombolini que ya fue candidato de Sergio Massa o a Sergio Abrevaya, del círculo íntimo de Stolbizer. También en Capital Federal aún resta definir quien será la vice de Matías Lammens, candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos. La actriz Dolores Fonzi confirmó que no está entre las postulantes al periodista Luis Bremer. Quedaron en carrera la legisladora Victoria Montenegro, la periodista Gisela Marziotta y la exministtra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz. Esta última era funcionaria de María Eugenia Vidal pero fue desplazada cuando adhirió al aborto no punible. Hace tiempo trabaja en el equipo de Lammens.

José Luis Espert anunció hace minutos su vicepresidente: el periodista Luis Rosales. Todavía no está definido quien será su jefe de gobierno y quien su gobernador en Buenos Aires. En los últimos días el gobierno nacional intentó, sin éxito, que bajara su candidatura. Lo mismo intentaron desde Casa Rosada lo mismo con Juan José Gómez Centurión. Quien si se bajó fue Darío Lopérfido, quien aspiraba a competir contra Horacio Rodríguez Larreta. Pero, según dijo, decidió no presentarse para "no quitarle votos a Cambiemos frente al kirchnerismo". Este mediodía fue recibido por el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos.

En Chaco se dio una situación muy particular. El gobernador Domingo Peppo anunció la unidad para la elección nacional con Jorge Milton "Coqui" Capitanich, actualmente intendente de Resistencia. La intención era que Coqui sea primer senador y el mandatario, suplente. Sin embargo, solo un día después la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le bajó el pulgar a la estrategia y la unidad aún no se concretó en tierras chaqueñas.

Radar Argentina: lo que miran los analistas económicos del cierre de listas

De vuelta en el conurbano bonaerense, Tigre es eje de todas las miradas. Julio Zamora, intendente del distrito aún insiste con competirle el territorio a Sergio Massa que exigió al kirchnerismo que Malena Galmarini sea la candidata en octubre sin internas. Aunque aún no hubo un acuerdo oficial, todo indica que habría unidad a pesar de los reclamos de Zamora. En los últimos días Estela de Carlotto se acercó para apoyarlo y exigir "reglas claras".

Las listas todavía se están definiendo. Sobre todo los lugares "expectantes" en cada distrito, esto es los espacios que, en caso de una buena elección dejarían a todos adentro. La necesidad de alianzas por parte del oficialismo y de la oposición generaron lo que sucede casi siempre: demasiados candidatos para pocos lugares. Los heridos de muerte se cuentan sin pausa.

RI EA