Legisladores y gobernadores se pronuncian contra la reforma del INTA del Gobierno nacional

La avanzada del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) despertó una creciente reacción en el interior del país. Este jueves 5 de junio, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó por amplia mayoría una declaración de respaldo al organismo. En paralelo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación por el impacto de las reformas y llamó a escuchar “al interior productivo”.

Mientras la gestión de Javier Milei promueve un proceso de recortes y reorganización, el rechazo político y social se extiende. La Cámara sanjuanina votó por 35 a 1 una resolución que exige preservar los puestos de trabajo, mantener las agencias territoriales y respetar el modelo de gobernanza del INTA, que combina participación estatal con organizaciones de productores.

San Juan: respaldo transversal y un mensaje al Ejecutivo

La declaración votada incluyó firmas de bloques como Producción y Trabajo, el justicialismo y la UCR, y pide explícitamente que no se despidan trabajadores ni se altere la ley de creación del organismo. También exhorta a garantizar la continuidad de programas y proyectos que benefician a comunidades rurales en toda la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El INTA no puede perderse. Es una política de Estado y un actor clave en el arraigo rural y el desarrollo federal”, aseguraron los legisladores. El texto había obtenido antes el respaldo unánime de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara.

De la destrucción del Estado de Derecho a la destrucción de la Patria

Pullaro: “El INTA es ciencia aplicada al desarrollo”

Desde Santa Fe, Pullaro se mostró esperanzado con que la Casa Rosada escuche los reclamos del campo. Durante su exposición en Agroactiva, destacó: “Ya logramos que se bajaran las retenciones en su momento. Ahora pedimos que no desmantelen el INTA. En el interior sabemos bien lo que representa”.

Según el mandatario santafesino, desde Buenos Aires no se dimensiona la importancia estratégica del organismo. “El INTA es lo que necesita el campo para producir más y mejor. Es ciencia y tecnología aplicadas al desarrollo. Estamos obligados a defenderlo”, insistió.

Una campaña nacional para frenar los recortes

En simultáneo, trabajadores y ciudadanos lanzaron una campaña en Change.org para pedir que no se avance con los recortes. En una carta abierta, definieron al INTA como “columna vertebral del desarrollo agropecuario nacional” y advirtieron que su desmantelamiento sería “un retroceso para la soberanía alimentaria y el arraigo rural”.

“El INTA no es un gasto, es una inversión en presente y futuro”, expresaron. “Desmantelarlo es retroceder. Cuidarlo es garantizar un país federal, inclusivo y productivo”.

Un testimonio conmovedor

Uno de los mensajes más comentados en redes fue el del zootecnista Joni Camarasa, exjefe del área de Ganadería del INTA Pergamino. Aunque ya no forma parte del staff formal, sigue colaborando con ensayos y tesistas. “Me duele mucho lo que está pasando. Si me preguntan si el INTA necesita un reordenamiento, la respuesta es sí. Pero lo que veo es que lo están por romper. Y ojalá no lo hagan tanto como para que no pueda reconfigurarse”, escribió.

También lamentó que el organismo haya perdido conexión con el productor: “El INTA necesita fondos, necesita volver a ser lo que alguna vez fue. Hoy el sector no lo siente propio. Y eso es lo que más duele”.

DCQ/ML