Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos piden que se restructure el INTA pero sin “que se toque la autonomía y la autarquía de la entidad”

El presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Bolzán, en comunicación con Canal E, expresó su preocupación por la situación del campo, en especial ante el posible regreso de las retenciones plenas a la soja y el maíz desde el 30 de junio. También defendió la importancia del INTA, pidió reestructurarlo sin desguazarlo y remarcó las dificultades económicas que enfrentan los productores.

“El INTA, por ejemplo, es muy importante para el sector”, afirmó Héctor Bolzán, aunque reconoció que, “por ahí le cabe una reestructuración, porque vienen muchas entidades en el país viciadas con algunas cosas”. En ese sentido, respaldó los cambios del Gobierno pero aclaró: “Creemos y es lo que señalamos, que no se desguace, porque es una entidad para el sector muy importante, más allá de que necesita una reestructuración profunda”.

El plan del Gobierno con el INTA

Sobre los recortes en el Consejo Directivo del INTA, que excluirían a universidades y al movimiento CREA, opinó: “Está tratando de recortar en todas las unidades, en todos lados, por el tema de que la idea de este Gobierno es achicar el gasto”. Y agregó: “Estamos confiados que va a seguir adelante reestructurado”.

Bolzán también hizo foco en un punto clave para el sector: “Justamente eso, que no se toque la autonomía y la autarquía de la entidad”. Según explicó, “va a perder el espíritu de lo que es el INTA, del apoyo a la institución, han tenido avances y han tenido trabajo muy bueno para el sector”.

Dudas sobre el presupuesto del INTA

Con respecto a las declaraciones de Federico Sturzenegger, quien cuestionó el presupuesto y los recursos humanos del INTA, respondió: “Yo creo que realmente el Gobierno está reestructurando, creo que sí, que está enviciado por ahí de gente, está enviciado con otros temas laborales que realmente no lo dejan ser eficiente”. Luego, remarcó: “No decimos que no se metan y no hagan nada, porque realmente ese presupuesto y esa cantidad de empleados me parece que es una exageración”.

Sobre el ánimo del sector productivo, especialmente en el marco de Agroactiva, el entrevistado comentó: “El sector no está bien, está un poco, no un poco, bastante descontento con esta medida”. También hizo hincapié en el reclamo: “Estamos pidiendo urgente retención de cero, urgente retención de cero”.

A su vez, explicó que, “el sector viene muy bloqueado por el clima, por los precios internacionales, y bueno, ahora esto encima, por ahí entendemos el enojo del productor”. Además, se refirió al régimen de tipo de cambio: “No lo vemos mal, siempre y cuando puedan mantener la inflación como la están manteniendo”.