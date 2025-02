"Fontevecchia vs. Milei": el libro que documenta la historia de un Gobierno con "la rutina de la ruptura y la agresión"

"Que Javier Milei lo haya elegido como uno de sus enemigos predilectos afectó a Jorge Fontevecchia de una manera previsible. A mayor confrontación, el periodista intensificó el análisis fino con la asistencia de los datos duros". Así comienza la sinopsis de "Fontevecchia vs. Milei. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo", el nuevo libro del periodista y fundador de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.

A través de una recopilación de columnas del periodista, se muestra un "análisis fino" de la administración libertaria "con la asistencia de los datos duros". En ese sentido, la obra publicada por Editorial Planeta es un compendio de textos que registran en tiempo real los momentos clave de la gestión de Milei, siguiendo la idea del historiador Walter Benjamin de que cada fragmento del presente es como un haz de luz, fugaz e irrepetible. Con esa premisa, el texto busca ser una guía para entender un Gobierno que “tiene incorporada la rutina de la ruptura y la agresión”.

Anulan el fallo que sobreseyó a Milei por injuriar a Jorge Fontevecchia

El valor de esta antología, entonces, es "el de ser una bitácora en la cual cada fragmento ha sido escrito en su tiempo presente, registrando ese momento único e irrepetible". Sumado a esto, ofrece la oportunidad de "encontrarse con columnas agudas, sin concesiones, que hacen honor a la premisa de que los textos periodísticos suelen ser las primeras páginas de la historia".

"En este caso, la historia es la historia de un Gobierno que lleva la sorpresa como emblema, que tiene incorporada la rutina de la ruptura y la agresión y cuyo futuro es indescifrable. Este libro pone al alcance de la mano información valiosa en tiempos sin clemencia. Es una invitación a observar, pensar y conocer qué es todo esto que está pasando, levanta una polvareda y dejará su rastro en la política argentina", concluye la sinopsis.

Los ataques de Javier Milei contra Editorial Perfil y Jorge Fontevecchia

El enfrentamiento de Milei con los periodistas no es reciente. Sin embargo, uno de los medios contra los que más arremetió fue PERFIL, en especial contra su fundador, Jorge Fontevecchia. Desde hace años, Editorial Perfil publicó investigaciones sobre el presidente, incluso desde antes de que fuera electo en el cargo, hablando de su relación con el esoterismo, acusaciones de plagio en sus libros y la supuesta venta de candidaturas dentro de La Libertad Avanza.

A modo de respuesta de esos artículos y notas de opinión, el libertario profirió una serie de ataques personales y descalificaciones contra Fontevecchia y su medio. Por ejemplo, en una entrevista con Alejandro Fantino, Milei se refirió al periodista como “Tinturelli” y aseguró erróneamente que PERFIL estaba camino a la quiebra y que eso ya había ocurrido en el pasado, celebrando la posibilidad: “¡Qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvó la política y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”.

Ante esto, Fontevecchia replicó con firmeza: “Mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios; el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder usted”.

Los numerosos ataques de Milei derivaron en un enfrentamiento en los tribunales. En ese sentido, la editorial impulsó cuatro juicios contra el jefe de Estado. Las dos primeras causas fueron a raíz de sus dichos sobre una presunta quiebra: una civil, por los daños y perjuicios que ocasiona una mentira agravada por el hecho de ser dicha por quien ostenta el mayor poder del Estado; y otra penal, por afectar maliciosamente el desenvolvimiento de una empresa privada. El tercer juicio fue por injurias, en el marco de la campaña de mentiras y descalificaciones con la que viene atacando a los medios y periodistas más críticos (incluso a algunos de los oficialistas) y que también afecto al fundador y a otros periodistas de esta editorial.

Finalmente, el cuarto proceso surgió por discriminación con la distribución de la publicidad oficial, ya que pese a sus promesas de que el Estado no invertirá en difundir los actos de Gobierno, hay empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación e YPF que realizan campañas publicitarias. Como ya lo hizo el kirchnerismo, otra vez un Gobierno vuelve a usar la pauta oficial como herramienta de premios y castigos. Y, otra vez, esta editorial está entre los castigados. Por ese motivo, se realizará un amparo para que esas empresas cumplan con los fallos judiciales vigentes.

Por qué temerle a Milei

Al respecto, en el año 2011, PERFIL obtuvo un fallo de la Corte Suprema condenando a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de una célebre sentencia que sentó jurisprudencia en contra de la discriminación. Es la primera vez desde entonces que un Gobierno vuelve a utilizar de esa forma los fondos públicos.

Sumado a esto, la demanda de Fontevecchia contra Milei por injurias recibió el respaldo de organismos internacionales, entre ellos Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, que se sumaron como amicus curiae en defensa del periodismo independiente.

