Lipovetzky culpó a Macri por alimentar la grieta: "Por eso se perdieron las elecciones"

El diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, sugirió que la decisión de Mauricio Macri de agitar la grieta provocó el rechazo social y lo llevó a la derrota. “Los dos gobiernos sostuvieron la polarización como estrategia electoral. Eso trae como correlato una sociedad muy dividida. Y ambos perdieron la elección producto de esa estrategia equivocada”, afirmó durante una entrevista con la agencia NA.

“Yo creo que los extremos son equivocados. Sirve más sumar desde diferentes sectores que abroquelarte o posicionarte en un sector determinado. Eso es lo que pasó en los últimos tiempos y yo no coincido con esa línea”, explicó el legislador, que estará en la Provincia de Buenos Aires en 2020.

Para el diputado, en la etapa que viene, si quiere sobrevivir, Juntos por el Cambio debe hacer un giro en la estrategia. “Uno de los debates es la cerrazón en la toma de decisiones y eso se transmitió también en lo partidario. En la etapa que viene hay que hacer una ampliación en la toma de decisiones. Esa mesa tan chiquita llevó a tomar posiciones equivocadas”, manifestó.

Lipovetzky consideró que Juntos por el Cambio tiene que abrir la toma de decisiones. “La toma de decisiones tiene que ser más horizontal, hay que sumar más voces, reconociendo y dándole entidad a muchos cuadros políticos con trayectoria importante como la gobernadora María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó. También dirigentes del radicalismo como Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Martín Lousteau”, precisó.

Ante la consulta de si se sumaría al Frente de Todos, no lo descartó del todo. “Es hablar sobre algo que no ocurrió. La única verdad es la realidad, decía el General (Perón). No hubo un ofrecimiento. No hay que generar falsas expectativas”, explicó.

MC