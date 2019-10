Los candidatos se cruzan hoy en el primer debate

Ezequiel Spillman / Rosario Ayerdi / Daniela Mozetic

Macri apuesta a ser propositivo y confrontar con el kirchnerismo

Mauricio Macri comenzó a prepararse para el debate esta semana. Con varios papers que elaboró su equipo de campaña y discurso, el jefe de Estado pasó el día de ayer practicando con un puñado de asesores en la residencia de Olivos. Fue por la mañana, antes del viaje a Olavarría para la marcha del “Sí se puede”, y luego se dispuso a repasar los documentos en los que basará su speech.

En lo que refiere a la estrategia en la Casa Rosada no quisieron adelantar mucho ya que, consideran, perdería impacto. Se limitaron a explicar que habrá propuestas y que, en algunos tramos, confrontará con Alberto Fernández pero sin grandes estridencias ni palabras fuertes. “No es nuestro estilo agredir, siempre fuimos por lo propositivo”, explican en Balcarce 50.

La política internacional, uno de los cuatro ejes del debate, será uno de los platos fuertes para el Presidente. Allí vinculará a Alberto Fernández y a CFK con Venezuela, una histórica estrategia de campaña.

En materia económica se centrará en que “se crearon las bases” para el crecimiento: la política energética, la baja del déficit fiscal y el boom agroexportador.

Educación será un capítulo clave: Macri hablará de las pruebas Aprender y de mejoras en lo que refiere a los resultados de las mismas.

El equipo que lo asesora lo comanda el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y lo integran el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, el vocero presidencial, Iván Pavlovksy y el filósofo-motivador Alejandro Rozitchner, a los que se suman la directora de Discurso, Julieta Herrero, y el pensador Iván Petrella.

Aunque no habrá cruces entre candidatos, en los ensayos se afinaron los ejes en los que trabajará propuestas el Presidente. Al equipo de Peña se había sumado el viernes el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.

Macri viajará hoy a las 18 a Santa Fe. “No nos sobra nada. Va a ser importante la lectura posterior que se le dé al debate”, apunta una fuente oficial. Junto a él no se separará Juliana Awada. Al igual que en 2015 tendrá su participación en lo que refiere a la imagen. También estará buena parte del gabinete. Solo algunos tendrán acceso VIP a la intimidad del Presidente. Hasta en el debate ocurrirá.

Sin coaching, Alberto confía en sus “40 años de política”

A mitad de semana, Alberto Fernández leyó el documento que su equipo de campaña preparó para el primer debate presidencial. Con la seguridad de que el cruce con Mauricio Macri y los otros cuatro postulantes no cambiará el voto de los ciudadanos, el candidato del Frente de Todos concentró su preparación en conocer el tiempo de exposición y temáticas de las que deberá hablar.

“Es un debate en medio de una campaña que ya está resuelta”, insisten en la calle México, en donde trabajan los principales colaboradores de Fernández. En el paper que preparó el equipo de campaña, hay detalles sobre los cuatro temas que deberán tratar en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe (ver página 6), pero se concentran en la estructura del debate. Allí se detalla que en total serán solo 13 minutos y 45 segundos el tiempo que hablará cada candidato. Alberto entendió que deberá ser sintético y directo en las ideas.

Para el cruce de hoy, no hubo coaching ni simulacro. Apenas tuvo una charla con el equipo y la lectura de este documento. “Si después de 40 años de política me tengo que preparar para un debate, estoy en problemas”, dijo Alberto. “Entre el hipercoucheado Macri y el discurso de los demás candidatos no creemos que haya nada para preocuparse”, dicen en su entorno. E insisten con que el debate no presentará ningún riesgo para la elección del 27 de octubre, después de haber sacado 16,5 puntos más que Macri en las PASO.

La expectativa que había generado el cruce de 2015 hoy no es tal. En aquel momento, el candidato a presidente Daniel Scioli preparó durante varias semanas la presentación. El ex titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, tenía el rol de Mauricio Macri (papel por el cual tuvo muchos elogios), y otras veces el ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, debía hacer de Scioli. Esto sucedía cuando el ex candidato presidencial juntaba a su equipo para practicar en su casa de Villa La Ñata, pero se iba para cumplir con otra actividad.

Alberto viajó hoy a la mañana a Santa Fe en avión junto al equipo que estará con él. Se verá a los dirigentes que lo acompañan habitualmente como Santiago Cafiero, Felipe Solá, Eduardo “Wado” De Pedro, Matías Kulfas, Miguel Cuberos, Juan Pablo Biondi y Juan Courel, entre otros. Aprovechará la visita para participar el lunes junto al gobernador electo, Omar Perotti, del “Foro de Ciudades” que reunirá a los intendentes peronistas en Rosario.

Con el objetivo de diferenciarse

La preparación para el debate de Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión, Nicolás del Caño y José Luis Espert combinó el trabajo para determinar los puntos temáticos fuertes con el entrenamiento postural y el manejo de los distintos tonos de voz para diferenciarse de sus contrincantes. Los cuatro ya estaban ayer en Santa Fe, y tanto Lavagna como Espert y Del Caño se acercaron al Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral para conocer el lugar y realizar un primer ensayo.

Acompañado por su candidato a vice, Luis Rosales, Espert estuvo repasando ideas con su equipo, que quiere evitar un peligro: que se muestre acartonado y pierda el desenfado que lo convirtió en un invitado habitual de los programas de TV. El economista ultra-liberal busca hacer equilibrio entre sus dos facetas: la del profesor pedagógico y la del animal mediático. A su vez, empujará el debate hacia el área en que se siente dominante: la economía.

En la vereda ideológica contraria, Del Caño también hará foco en la economía y buscará marcar contradicciones de sus rivales. Otro de los puntos fuertes será la defensa del aborto ya que, según marcaron, son “la única fuerza 100 por ciento verde”.

Lavagna, por su parte, apostará a un mensaje “antigrieta” de que Macri ya perdió y no tiene manera de remontar el resultado y de que Alberto Fernández representa “el fracaso de Cristina Kirchner”. Además, buscará señalar que muchos de los principales conceptos de ambos en el área económica son de su autoría.

Por último, Centurión tendrá como prioridades su mensaje en contra del aborto y desplegará en el eje temático de Relaciones Internacionales su mirada como ex combatiente de Malvinas. En medio de su recorrida por el interior, el ex funcionario macrista se entrenó solo grabándose mientras practicaba las propuestas, y el viernes hizo un repaso con sus asesores multimediales.