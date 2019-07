Los diez expedientes claves que deben definirse luego de la feria de invierno

por Cecilia Devanna

La actividad judicial empieza este lunes, con el motivo de la feria de invierno, un impasse que se extenderá por dos semanas. Para después se esperan novedades en algunos de los expedientes más resonantes de los últimos tiempos, entre cuyas fojas y carátulas figuran nombres que van desde el de la ex presidenta Cristina Kirchner hasta el del fallecido fiscal Alberto Nisman. Elevaciones, nuevas indagatorias y posible aperturas de causas, parte de lo que puede suceder.

1 Cuadernos. La causa más grande de la historia de la corrupción local avanza hacia la elevación a juicio oral y público. Después de la feria judicial se esperan nuevos movimientos que orienten el expediente a esa instancia. El proceso para llevar la primera parte del caso a debate fue iniciado por el juez Claudio Bonadio a comienzos de junio pasado y seguido por el fiscal Carlos Stornelli, pocos días después. Las defensas ya fueron respondiendo sus posiciones sobre el caso. Allí, como principal acusada, está la ex presidenta y actual precandidata a vice, Cristina Kirchner; su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y varios empresarios como Angelo Calcaterra, primo hermano presidencial; Aldo Roggio, de Benito Roggio e hijos; Carlos Wagner y Juan Chediak, entre muchos otros.

2 Expediente D’Alessio. la causa que tramita en la ciudad de Dolores y ahonda en las actividades de una presunta red de espionaje ilegal que habría operado en el país sigue avanzando. Tras la feria habrá novedades sobre la situación del periodista Daniel Santoro, que fue indagado el miércoles pasado. Allí se sabrá si el juez Alejo Ramos Padilla lo procesa, le dicta la falta de mérito o lo sobresee. También se espera la declaración como testigo el ex director de Operaciones de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso, y se sabrá qué define la Corte Suprema de Justicia sobre dos presentaciones realizadas esta semana. Una por la defensa de Stornelli y otra por el fiscal Raúl Plée, para que la causa se traslade de Dolores a Comodoro Py.

3 Muerte de Nisman. En los tribunales de Comodoro Py son varias las voces que coinciden en que, tras la feria, podría haber novedades en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Todo indica que las mismas podrían llegar desde el tramo que tiene que ver con el presunto encubrimiento de la muerte del ex titular de la UFI AMIA.

4 Presunto enriquecimiento de los Kirchner. En los próximos meses debe decirse si se reabre o no la causa que comenzó en 2008 y fue cerrada de manera irregular por el ex juez Norberto Oyarbide, un año después. La decisión está en manos de María Eugenia Capuchetti, la flamante incorporación del edificio de Retiro, quien se hizo cargo del juzgado federal que estuvo a cargo del polémico ex juez durante veinte años y que renunció en medio de polémicas.

5 Los Moyano. El viernes se conoció el pedido de elevación del fiscal Sebastián Scalera, que investiga la asociación ilícita en el club Independiente de Avellaneda. Si bien en el tramo donde se pidió la elevación no están Pablo y Hugo Moyano, ambos continúan siendo investigados. Pero no solo allí podrían tener novedades. También en el edificio de Retiro, donde se avanza en la investigación por posible defraudación en torno del sindicato y la obra social de Camioneros.

6 César Milani. El ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, que actualmente está siendo juzgado en la causa por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en La Rioja, también podría conocer si será indagado por desmanejos durante su gestión: tiene pendiente un pedido de indagatoria por una asociación “a medida” para comprar puentes a Estados Unidos, por una cifra millonaria.

7 Odebrecht/soterramiento del Sarmiento. La Cámara Federal debe decidir sobre las apelaciones en el caso en el que se sobreseyó a varios empresarios involucrados. Entre ellos está Angelo Calcaterra, por Iecsa, así como directivos de las firmas Ghella, Comsa y Odebrecht; y respecto de los sindicados como intermediarios: Jorge “Corcho” Rodríguez y Manuel Vázquez –testaferro de Ricardo Jaime– como partícipes necesarios, y los cuatro ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi.

8 Stornelli. En el marco de la presentación que hizo el fiscal en febrero pasado, tras conocerse el comienzo del caso de Dolores, también habrá novedades. En los tribunales de Comodoro Py este miércoles fue indagado el falso abogado Marcelo D’ Alessio. Por lo que a partir de los próximos diez días hábiles se definirá su situación, y D’Alessio podría sufrir un nuevo procesamiento en su contra. El hombre, que aseguró haber sido víctima de una trampa creyendo que iba a entrar a la AFI, ya tiene procesamientos tanto en la causa de Dolores como en el expediente Traficante, como se conoce a la primera denuncia en su contra, por el nombre del empresario aduanero a quien habría extorsionado.

9 CFK, Sanfelice y Echegaray. Los tres fueron denunciados por Margarita Stolbizer y Silvina Martínez. Tras el fin de la feria se conocerá si se abre la causa en contra de ellos, lo que podría significar un nuevo frente para el trío que ya enfrenta varios otros problemas en la Justicia. La dupla de abogadas apuntó tanto a un presunto enriquecimiento de la ex mandataria, distinto al anterior, por lo que podría ser investigado, así también como a Sanfelice, señalado como presunto testaferro del ex matrimonio presidencial. La presentación también alcanza a la mujer de Sanfelice, Marta Leiva. En tanto, el multiprocesado ex titular de la AFIP es apuntado por el escándalo de la firma Lakaut, una denuncia que salpica también a CFK, y Sanfelice. La firma comenzó a operar en mayo de 2009 “como una solución para la guarda de los despachos de la Aduana y, a tan solo dos meses de constituirse, se convirtió en la única empresa que prestaba el servicio de resguardo de documentación aduanera”. La creación fue consecuencia de una resolución dictada por el propio Echegaray. Sanfelice también tiene pendiente un pedido de indagatoria en el marco de la causa por el hotel Waldorf, sobre el que debe decidir el juez Daniel Rafecas.

10 Jubilados. A pesar de que la Corte Suprema tenía pautado en su cronograma sacar antes del receso de invierno el expediente que involucra tanto los alcances del Defensor del Pueblo como a los posibles reajustes a jubilados, no se llegó a tiempo. En el máximo tribunal explican que ambos puntos eran complejos y por eso costó encontrar consensos para llegar a una mayoría, algo que esperan lograr tras el receso invernal. Ambas decisiones tienen un alto impacto para el Ejecutivo, que ya acumuló varios reveses en esta área durante los últimos meses.