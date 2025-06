Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se rechace el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchnr

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hoy al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen que no es vinculante para el Tribunal se entregó a media mañana de este martes y los fiscales argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria” a la ex mandataria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, agregaron y con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

Horas decisivas para Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner definía por estas horas su estrategia judicial ante la presentación que deberá concretar el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py para que se haga efectiva la condena en su contra a 6 años de prisión tras el fallo condenatorio de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

Encuesta: a horas de que se defina su detención, el 60% cree que Cristina Kirchner es culpable

Si bien el PJ y organizaciones kirchneristas como La Cámpora convocaron a las 10 del miércoles para acompañar a la ex jefa de Estado desde su domicilio de San José 1111 hasta los tribunales de Comodoro Py, también se negociaba la posibilidad de que la ex mandataria no tuviera que trasladarse hasta la sede judicial y fuera notificada del inicio del cumplimiento de la condena vía Zoom, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 5 acepte el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.

En tanto, Cristina Kirchner salió hoy el lunes 16 veces a saludar a la militancia reunida en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución y arengó cánticos con la consigna “Vamos a volver”, en la antesala de su presentación del miércoles por la mañana tras el fallo ratificado por la Corte Suprema por la causa Vialidad.



Reunión clave entre la CGT y el PJ para definir el apoyo sindical en la movilización en defensa de Cristina

La ex mandataria saludó por primera vez después de las 15.30, cuando se dirigió a los manifestantes que permanecían en la zona del departamento que ocupa en la calle San José 1111 y, desde los distintos balcones, los motivó a proferir cantos y los reconoció con gestos de afecto.

Una de las consignas fue la característica arenga “Vamos a volver”, utilizada por el kirchnerismo desde la derrota electoral de 2015 ante el entonces presidente Mauricio Macri.

Posteriormente, la ex mandataria volvió a salir pasadas las 17.30 y los militantes corearon su nombre al grito de “Cristina presidenta”.

fl