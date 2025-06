La conducción de la CGT se reunirá este martes por la tarde con autoridades del Partido Justicialista (PJ) para definir su rol en la marcha en apoyo a Cristina Kirchner que acompañará a la expresidenta a Comodoro Py a la espera de la confirmación de la prisión domiciliaria. Se espera que su postura continúe en línea con lo trascendido: no llamarán a un paro general, pero acompañarán la movilización.

Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de la exvicepresidenta por la causa Vialidad el pasado martes, el triunvirato que componen Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello difundió un comunicado en el que acusó al máximo tribunal de "alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación".

Cristina Kirchner le respondió a Mauricio Macri: "Fracasado que echaron a patadas"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque los gremios más confrontativos y cercanos al kirchnerismo llamaron a tomar medidas, desde la central trabajadora adelantaron que no evaluaban un cese de actividades porque consideran que no hay clima para un paro general.

La cumbre tendrá lugar desde las 15 en la histórica sede del PJ nacional, ubicada en la calle Matheu. Allí asistirán los cotitulares de la central de trabajadores, además de otros dirigentes cegetistas alineados con el kirchnerismo, como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA), Víctor Santa María (encargados de edificios), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (legislativos).

Antes del encuentro, a las 13, los líderes de la CGT se reunirán en la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), donde establecerán la posición que plantearán a las autoridades del peronismo.

Omar Plaini, secretario de los Canillitas y a cargo del área de Políticas Económicas y Sociales de la central, declaró este lunes que la CGT fijará su posición una vez finalizada la reunión, en la que se definirán cuestiones organizativas, y confirmó que acompañarán la marcha. “Estoy convencido que la CGT va a movilizar, es parte de nuestra vida", dijo en diálogo con El Destape Radio.

La movilización en defensa de CFK: los gremios que convocan y los que paran

La movilización de respaldo a la expresidenta con la consigna "Argentina con Cristina" fue convocada desde el PJ. Desde las 10 de la mañana, la militancia y los sectores sindicales que confirmen su adhesión acompañarán a la expresidenta desde su departamento en San José y Humberto Primo hasta los Tribunales de Comodoro Py, y regresarán al domicilio si el juez Jorge Gorini confirma la prisión domiciliaria.

Desde los sectores gremiales alineados al kirchnerismo que no pertenecen a la CGT, el primer sindicato en anunciar un paro para sumarse a la movilización fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar. Le siguió el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), conducido por Vanesa Siley.

Además, la CTA Autónoma, dirigida por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, definieron el cese de actividades.

Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció a sus seccionales que no realizará un paro de actividades, pero llamó a sus afiliados a reunirse el miércoles desde las 9 en la avenida Belgrano y Paseo Colón, para marchar “en apoyo a Cristina”.

El peronismo confirma la marcha a Comodoro Py por Cristina Kirchner

Otros gremios, como SMATA, no confirmaron si harán un paro pero difundieron la convocatoria en sus redes sociales y llamaron a concentrarse antes de las 10. La Asociación Bancaria aún no difundió donde se reunirán, pero su titular, Sergio Palazzo, publicó en X (ex Twitter) la convocatoria de La Cámpora.

Los gremios del transporte se plegarán a la postura de la CGT, pero no realizarán cese de actividades para garantizar que quienes asistan a la movilización puedan llegar a la concentración.

Luego del encuentro con la CGT, el PJ recibirá este martes a las 18 a los gobernadores de Unión por la Patria. Además del mandatario bonaerense Axel Kicillof, se espera que asistan a la sede Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

TV/LT