Kicillof: “El miércoles acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó hoy a acompañar el miércoles próximo a la expresidenta Cristina Kirchner a Comodoro Py y “de vuelta a su casa”, al sumarse al reclamo del peronismo para que la Justicia le conceda a la exmandataria la prisión domiciliaria.

“Este miércoles 18 acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia. ¡Nos vemos ahí!”, expresó Kicillof desde sus redes sociales. Funcionarios, militantes y figuras del peronismo que pertenecen a diferentes espacios acompañarán este miércoles desde las 10 a la expresidenta Cristina Kirchner en su presentación ante la Justicia.

Gregorio Dalbón: "El fallo de la Corte Suprema es ilegal, inconstitucional y arbitrario"

En tanto, la exjefa de Estado definía por estas horas su estrategia judicial ante la presentación que deberá concretar en los tribunales de Comodoro Py para que se haga efectiva la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras el fallo condenatorio de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

Si bien el PJ y organizaciones kirchneristas como La Cámpora convocaron a acompañar a la exjefa de Estado desde su domicilio de San José 1111 hasta los tribunales, también se negociaba la posibilidad de que la exmandataria no tuviera que trasladarse hasta la sede judicial y fuera notificada del inicio del cumplimiento de la condena vía Zoom este martes 17, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 2 acepte el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.

Máximo Kirchner: "Me encanta que el PJ esté así"

En el marco del aniversario número 70 del bombardeo sobre Plaza de Mayo en 1955, Máximo Kirchner reapareció este lunes en un acto del Partido Justicialista con un discurso encendido contra el Gobierno, el Poder Judicial y el empresariado. A diferencia de las últimas referencias despectivas hacia la dirigencia de Axel Kicillof, en esta oportunidad el líder de La Cámpora dijo: “Me encanta que el PJ esté así".

El acto sirvió como señal interna en un peronismo que atraviesa una etapa de reorganización. “Me encanta que el PJ esté así. Esto es revitalizar una fuerza política. Ver al partido lleno de gente, de pibes”, expresó el legislador, en un intento por marcar una renovación dentro del espacio. “Tenemos que empezar a construir ese camino. Porque quien llegue necesita tener construido el camino. Es lo que sucedió con Néstor cuando llegó con las Abuelas y las Madres en materia de Derechos Humanos”, agregó.

Cristina Kirchner le respondió a Mauricio Macri: "Fracasado que echaron a patadas"

“Finalmente se trata de que vuelva a haber en la Casa Rosada un argentino o una argentina que cuide los porotos de la gente”, lanzó. En ese sentido, cuestionó la postura del Gobierno frente a las moratorias previsionales y trazó una línea divisoria entre el proyecto kirchnerista y el modelo que impulsaron sus adversarios políticos: “Néstor y Cristina se dedicaron a solucionarle la vida a la gente, no a meter a expresidentes presos. ¡Eso no le cambia la vida a las personas!”, diferenció.

“En la causa contra Cristina se han violentado todas las garantías del debido proceso. Nunca pedimos que no se investigue, solo que sean jueces imparciales, no los amigos de (Mauricio) Macri que iban a jugar a la quinta del expresidente”, denunció. A lo largo de su intervención, Máximo defendió la gestión de su madre y rechazó la narrativa que —según dijo— busca deslegitimarla. “Decían que Cristina era mala. Una mujer que no se arrodilló, que no les obedeció, que se fue con una plaza llena, que gestionó bien”, aseguró.

