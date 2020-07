Los intendentes suben la apuesta contra Edesur y ponen la mira en las tarifas

Noticias Relacionadas Los intendentes van por la estatización de Edesur que De Vido dejó en pausa en 2014

Los intendentes bonaerenses del oficialismo suben la apuesta contra la empresa de energía Edesur, a la que acusan de incumplir el contrato y no invertir pese a los “tarifazos” que le otorgó el gobierno de Mauricio Macri.

En menos de una hora, el intendente de Lomas de Zamora (que ayer había subido una canción con ironías contra la empresa) disparó dos mensajes desde su cuenta de Twitter. El primero, escrito: “Los usuarios siguen sin respuestas”, manifestó respecto de los cortes de luz. Luego, colgó otro video en el que, con fuertes críticas a cómo Macri justificó las subas en su momento, pide que la empresa se haga cargo de mejorar el servicio.

La movida había empezado hace una semana de la mano de varios de los jefes comunales ante los reiterados cortes del servicio. Muchos de ellos, incluso, se animaron a pedir la estatización. Pero el fantasma “Vicentin” acalló un poco esas voces.

Sin embargo, la presión sobre la energética crece. Hay quienes creen que lo que se busca es congelar las tarifas luego de las subas que hubo entre 2015 y 2019. El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, formalizó un pedido de intervención de la empresa ante el ENRE y advirtió que la empresa no hizo ninguna de las inversiones a las que se comprometió cuando en paralelo subió la tarifa.

Santiago Cafiero: "Necesitamos que Edesur invierta, porque el servicio no nos satisface"

Pero este domingo, en diálogo con Radio con Vos, Lorenzino aclaró que no se está pidiendo la “estatización ni la expropiación, sino que cumplan con el contrato”. “No me imagino 67 años más de concesión así”, dijo en el programa Desde Lejos no lo ves, que conduce Ramón Indart. “Siempre el compromiso fue hacer obras, obviamente eso no sucedió, en el medio vinieron los aumentos tarifarios de 3500% que pagamos todos los bonaerenses”, explicó Lorenzino.

El sábado, Insaurralde también había subido a redes un video que causó cierta polémica, y que mezcló el humor y los datos para embestir contra la empresa de energía.

MC