Los puntos en común entre la carta de Cristina Kirchner y los audios de Fernanda Vallejos

Desde que se filtraron los audios de la diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos, en medio del segundo día de crisis en el Frente de Todos, no faltaron los análisis que sostuvieron la teoría de que lo que decía la legisladora era lo que pensaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La carta que publicó este jueves la integrante de la fórmula presidencial deja en evidencia que salvo algunas omisiones conceptuales y formas, el pensamiento es el mismo.

Para comprobarlo, PERFIL hizo un comparativo entre la carta publicada por la vicepresidenta y los tres audios que se filtraron de Vallejos. Ambas estaban seguras que el Frente de Todos iba a perder las elecciones y coinciden en el diagnóstico de la gestión económica del gobierno. También dejan en claro la necesidad que había de relanzar la gestión después de la derrota electoral de las PASO del domingo pasado.

Economía y pandemia

Respecto de ese tema, Fernanda Vallejos dijo en su audio: “La política económica se debió subordinar a la política sanitaria y no al mandato del Fondo Monetario Internacional”.

Por su parte, Cristina Kirchner usó datos que van en el mismo sentido de la afirmación anterior, pero omitió nombrar al Fondo. “(…) Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social”.

Guzmán y un Presupuesto sin Covid-19

El ministro de Economía Martín Guzmán es uno de los más cuestionados por Vallejos a lo largo de los tres audios que se conocieron. En uno de ellos, Fernanda Vallejos afirmó: “Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa que en marzo se terminaba la pandemia, algo que todos lo sabemos bien y todos sabíamos que era una mentira”.

En la misma sintonía, Cristina Kirchnersumó algunos datos en su carta. “El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo (NdR: el Presupuesto), se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021, situación que no se verificó como es de público y notorio conocimiento”, expresó.

La previsión sobre el resultado de las PASO

Uno de los puntos de coincidencia más claros entre ambas dirigentes es la previsión expresa de que sabían de antemano que el Frente de Todos iba a perder las elecciones elecciones. El principal argumento que utilizan es el rumbo económico. “Con esa situación (económica) es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos, algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo”, sostuvo Vallejos.

A su vez, Cristina escribió: “Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y que (…) indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación... Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores”.

A propósito de las elecciones, tanto en el audio como en la carta las dos utilizan cifras concretas para graficar la cantidad de votos que perdió el oficialismo en las últimas elecciones respecto a las de 2017. Si bien usan números y términos distintos, el sentido no cambia.

“Sacamos 600 mil votos menos, con un padrón más grande que el que teníamos, que los que sacamos Cristina y yo solitas en 2017. Solos, solas contra el mundo, contra Clarín, en el mejor momento del macrismo, en el único año que no tuvieron recesión”, se la escucha a Vallejos.

En esa línea, Cristina dijo: “En la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación… con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a ex funcionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra”.

En un segundo audio, Fernanda Vallejos fue todavía más lejos: "Este gobierno fracasó"

Críticas a Alberto Fernández

Otro de los ejes en los que hay una coincidencia es en torno a la figura del presidente Alberto Fernández y su llegada al poder. “Este señor que está sentado ahí en el Sillón de Rivadavia no tiene ningún mérito propio. Se tiene que allanar a lo que diga Cristina que tiene que hacer porque por su boca habla el pueblo argentino”, dijo Vallejos.

“Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”, escribió Cristina en el cierre de su carta.

El eje, ahí, es la necesidad de hacer los cambios que se traduzcan en la mejora de la política económica.

Un gobierno nuevo

El último pasaje de coincidencia gira en torno a la necesidad de que el gobierno del Frente de Todos se renueve después de haber perdido las elecciones del domingo. “Acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. Pero como no hay ningún tipo de planificación, nada de eso ocurrió”, fue lo que opinó Vallejos.

Cristina, por último, contó en su carta que después de las elecciones no tuvo contacto por 48 horas con el presidente y que decidió llamarlo. “(…) Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno”, indicó.

