En un evento que reunió a más de 250 dirigentes radicales de todo el país, los cinco diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) que apoyan al gobierno de Javier Milei dieron un paso firme en su estrategia de acercamiento a La Libertad Avanza (LLA). En ese sentido, el "Seminario por las Ideas Liberales", realizado en La Rural, contó con la presencia de tres funcionarios clave del oficialismo: Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Luis Petri, en un gesto que alimentó las especulaciones sobre una posible alianza electoral de cara a 2025.

La convocatoria fue realizada por Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén). Del encuentro participaron concejales, diputados y senadores provinciales e incluso presidentes de algunos Comités de todo el país. El evento no solo buscó mostrar que estos legisladores no están aislados dentro del radicalismo, sino que existe un sector del partido que respalda las políticas de Milei y que, además, tienen apoyo en varias provincias y representan una parte importante de su electorado.

Los radicales con peluca apoyarán la eliminación de las PASO

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Nosotros vamos a apoyar al Presidente sin que eso dependa de un acuerdo político para las próximas elecciones”, aclaró Arjol en diálogo con Infobae, desestimando la posibilidad de una alianza formal con LLA. En ese sentido, los "radicales con peluca" indicaron que tampoco se avanzó en las conversaciones para el armado de las listas, subrayando que de los dirigentes que “se acercaron para mostrar apoyo al Gobierno, nadie vino con ninguna promesa” para los próximos comicios.

Sin embargo, para los diputados afines al oficialismo, la participación de parte del Gabinete fue un fuerte apoyo para la estrategia que llevan adelante en sus provincias. “El acto estuvo cargado de discurso político, de apoyar al Gobierno y de entender que las reformas no solo pueden ser desde Nación, las provincias también tienen que colaborar”, manifestaron.

Uno de los protagonistas del evento fue Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, quien recientemente dejó el PRO para sumarse a LLA. "No es momento de ambigüedad ni para el PRO ni para el radicalismo", afirmó, sugiriendo que era mejor incorporarse al oficialismo que ser un aliado. "Es hora de jugársela (...) Necesitamos una provincia radicalmente distinta", reclamó. “Decidí sumarme a la LLA, no digo que mi forma sea la que hay que seguir, hay distintas maneras de apoyar. Pero es lo que yo evalué como la mejor opción, la de salir de la ambigüedad”, deslizó.

Los agradecimientos de los funcionarios a los "radicales con pelucas"

Petri y Bullrich se convirtieron en los principales aliados de este sector de la UCR, dado que ambos lideraron una de las fórmulas presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) en 2023. Además, la mayoría de los diputados que hoy se identifican como “pelucas” lograron sus bancas en la Cámara baja a través de la lista encabezada por la actual ministra de Seguridad.

Durante su alocución, Bullrich elogió a los radicales libertarios por mantenerse fieles a los principios fundacionales del partido. "El radicalismo se fundó como un partido liberal", afirmó, a la par que hizo una fuerte crítica a la oposición. "El que hace muchas cosas, se equivoca. Marcan que hay un melón que tiene una rayita. Pero hay otro que empuja el carro y sigue adelante. Nosotros empujamos el carro", sentenció, en una referencia implícita a la necesidad de profundizar las reformas del Gobierno.

"Habiendo participado de JxC, nos quedamos cortos sin dar el paso valiente de decisión para que la Argentina se sacase de encima el peso de las corporaciones y la política mafiosa. Y de golpe esto vino de un presidente que venía por el costado entendiendo qué pasaba en un sistema político que se comía a sí mismo", celebró Bullrich.

Sumado a esto, invitó a las provincias y municipios a sumarse al cambio antes de que "el ancho de banda se achique". "Para que eso no ocurra, tenemos que ganar en todas las provincias (...) y para no sufrir como en el día del veto. Por eso un agradecimiento eterno a esos diputados. Ganar esta elección es prepararnos para ganar en 2027", señaló la ministra.

Por su parte, Sturzenegger también valoró el veto presidencial de los "radicales con peluca", al que calificó como "trascendental". "El día después de los vetos cayó el riesgo país. Eso es empleo. Mi segundo agradecimiento es para Bullrich que me dio lugar que me dijo que no me desanimara, que el proceso de transformación se iba a llevar adelante con Milei", aseguró.

Además, propuso una estrategia para las elecciones de 2025 y 2027 basada en la reducción de la burocracia y la presión sobre provincias y municipios que se resistan a las reformas: "Quiero invitarlos a que piensen con esa agresividad. Que desaparezcan las habilitaciones y los trámites a los comercios (...) Piensen bien radical". Asimismo, pidió imitar al Presidente para pedir por la baja del gasto fiscal. "Aceptábamos como una verdad que un recorte era impopular", subrayó.

En tanto, Petri cerró el evento con un mensaje contundente: "La foto de hoy significa que el radicalismo está con Javier Milei". "El radicalismo tiene que estar acá, porque sus afiliados ya están acá. ¿Cómo no vamos a estar acá si nuestro partido nació defendió la libertad?", expresó en un elogio a sus correligionarios, como él, pintados de violeta.

En su discurso, el ministro de Defensa felicitó a los diputados radicales que votaron a favor de los vetos presidenciales, a pesar de haber sido sancionados por el partido: “No solamente hicieron posible este acto, sino que se la jugaron con coraje en momentos donde el Gobierno necesitaba que el parlamento respondiera”. "Tuvieron coraje porque se expusieron a que los quisieran expulsar. Ustedes no le tuvieron miedo a ese Comité Nacional que está siendo una casa de brujas", sostuvo, en una referencia a la conducción de Martín Lousteau. "Los que estamos acá, estamos del lado correcto de la historia. Tienen que venir más radicales y de todos los partidos", concluyó.

MB / Gi