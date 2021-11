Los radicales también se pelean por los cargos en la Cámara de Diputados

La pulseada por la conducción del bloque radical en Diputados comienza a inclinarse a favor del cordobés Mario Negri, que volverá a ser el jefe del bloque. De los 45 diputados que integrarán el espacio a partir del 10 de diciembre, 27 apoyarían a Negri y solo 16 a Emiliano Yacobitti, que representa el espacio de Martín Lousteau, aunque podrían ser aún menos.

Todavía resta una reunión presencial de bloque donde se confirme esta tendencia y se definan el resto de los cargos que tendrán los boinas blancas en la Cámara baja. Estos son la vicepresidencia, la secretaría parlamentaria del bloque (hoy a cargo de Brenda Austin, que dejaría el puesto), la secretario general (hay intenciones de que siga Miguel Bazze) y, por último, los lugares en las comisiones.

Se espera que el martes o miércoles de la semana que viene el bloque de la Unión Cívica Radical anuncie el paquete ya definido con los lugares que ocupará cada dirigente. “Falta toda la rosca política en persona para negociar los otros cargos”, explicó una fuente parlamentaria a PERFIL, que a la vez afirmó: “No hay forma de que Yacobitti se la dé vuelta”.

El jefe radical tiene todo listo para ser reelecto en la conducción del bloque

La intención del presidente del partido, Alfredo Cornejo, era evitar el “voto contra voto”. El ex gobernador de Mendoza entiende que, si pasa eso, los dos sectores quedan divididos. “Después te complica el funcionamiento”, señalaron en su entorno.

Martín Lousteau dio un primer paso para pelear por la conducción de la UCR

Yacobitti especulaba con conducir el bloque radical desde antes de las PASO. El hombre fuerte de la Facultad de Economía de la UBA estaba convencido que Negri se iba al Senado y que el sector “más conservador”, término que elige para referirse al otro bando radical, iba a perder peso. “Buscó sin éxito que Manes enfrente a Negri, pero Manes le dijo que apoya a Negri. Por eso no tiene otra que autolanzarse, se quedó sin sparring”, contestan desde el otro sector. “Nunca se mostró como un legislador presente, que trabaje y se aboque. La jefatura del bloque es extremadamente demandante”, entiende el ala de Negri para negarle el cargo.

¿Qué dice Emiliano Yacobitti?

El hombre del eterno Enrique “Coti” Nosiglia y Lousteau “trabajan para la renovación del radicalismo”, según dicen, una “epopeya” que les costó varias derrotas en todo el país y algunas victorias como la de Rodrigo de Loredo en Córdoba. “Creemos que la discusión de los espacios dentro del bloque debe ser más horizontal. Hay que defender a los candidatos que van a disputar en cada distrito en el 2023”, dijo Yacobitti a la prensa y se autocandidateó para conducir el bloque.

“Tenemos que fomentar la mayor cantidad de voces posible, el presidente del bloque no puede ser también el presidente del interbloque. A cada representación hay que darle una voz en el Congreso, no hay que centralizar en las mismas personas, sobre todo si no tienen un respaldo de la sociedad”, apuntó en dirección a Negri.

Frente a esta retórica, desde el espacio de Negri le recuerda que “ingresó tercero en una lista sábana en 2019, no se sabe cuántos votos propios tiene en una elección general, si ni siquiera es conocido en la Ciudad de Buenos Aires”, atacaron.

Ya sin chances de conducir el bloque, Yacobtti apuesta a distintos cargos legislativos

Estas discusiones se dan por lo bajo en el Palacio Legislativo, los dirigentes eligen no hacerlo en público porque después deben mostrarse unidos para que el PRO no les gane más terreno en Juntos por el Cambio y luego para “frenar al kirchnerismo”. Sin embargo, Miguel Bazze, del ala de Negri, y Martín Tetaz, de Yacobitti, cruzaron entre dichos.

El mapa del poder en Diputados: quiénes son las nuevas figuras y cómo serán los bloques

Tetaz fue el primero en salir a la carga, a través de Twitter: “El nuevo radicalismo no persigue oficinas ni contratos. Dame el último sucucho, pero poneme a Rodrigo de Loredo que acaba de arrasar en Córdoba o a Facundo Manes que fue la revelación en Buenos Aires, a conducir el bloque”.

A su vez, Bazze contestó en el portal Política Argentina: “No me cayó bien. Esas no son discusiones políticas que se dan en ese nivel. Estos debates se tienen que dar en el bloque, no en las redes sociales”, y afirmó que “no es real lo que plantea”. “Cuando se habla del radicalismo ganador hay que hablar de todas las provincias”, cruzó al diputado electo por la Ciudad.

