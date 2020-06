Luis D'Elía: "No veo el rol de obsecuente que le quieren dar a Alberto Fernández"

Noticias Relacionadas Casi 300 personas se contagiaron en geriátricos, cárceles y comisarías

Aunque hace más de una década que no ostenta un cargo, Luis D'Elía parece estar cerca de los momentos clave de la historial del kirchnerismo. Protagonista del conflicto con el campo de 2008, hoy elogia la expropiación de Vicentin que desató una fuerte reacción en el ámbito agropecuario santafesino y nacional. Después de recibir la prisión domiciliaria transitoria por sus problemas de salud ante la pandemia de coronavirus, el dirigente social habla también de las denuncias de espionaje sobre los presos políticos. Y rechaza las supuestas internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Forman parte de un equipo de trabajo y lo hacen de común acuerdo", sostiene en diálogo con PERFIL.

—Amado Boudou denunció que hubo espionaje en las cárceles, ¿a vos te tocó?

—Sí, en un programa del canal América pasaron un audio de mi abogado, Adrián Albor, hablando conmigo. Me súper sorprendió. En realidad somos escuchados todos aquellos que estamos caratulados como "presos políticos". Era una charla intrascendente, pero es algo que se debe proteger por el derecho a la legítima defensa, la charla de un imputado con su abogado.

—Además allanaron el penal de Ezeiza porque investigan si pusieron micrófonos en la zona de visitas.

—Hay que tener cuidado porque yo nunca estuve en el módulo 6 (el que fue allanado) pero igual apareció esta grabación mía. Estaba en el módulo 1, pabellón B. Hay otra unidad, que está al lado, la unidad 31, pabellón 1 y 2, donde estábamos Boudou, Jaime, Cirigliano y yo.

—Hablando de presos políticos, ¿cómo tomaste ese debate?

—Soy preso político con certificado de preso político. En el cable 1222 de Wikileaks, la exembajadora de Estados Unidos Vilma del Socorro Martínez le comunica al Departamento de Estado que habló con Macri para que me metiera preso por la protesta de la comisaría de La Boca. Hasta me dieron certificado de preso político.

—Esa protesta fue por un caso de violencia policial como está pasando ahora en Estados Unidos.

—Bueno, es un caso análogo. Martín Cisneros era como George Floyd, lo asesinaron cobardemente. Y no hubo un desastre en La Boca porque, como declaró Gustavo Béliz en el juicio cuando todavía era ministro, "D’Elía estuvo ahí calmando a la gente".

—¿Qué opinás de la expropiación de Vicentin?

—Es una medida muy acertada. Le permite al Estado, aunque la empresa va a ser mixta con participación de capital privado, tener una empresa testigo en el mercado de granos. Va a ser testigo de varias cosas: de las cantidades que se exportan, entonces ahí se puede vigilar la evasión fiscal; del flujo de dólares. Nos va a permitir vigilar el tipo de cambio y el impacto en los precios de los comestibles. Vamos a tener una referencia de la exportación agropecuaria que es el principal ingreso de dólares del Estado argentino. No es la nacionalización del comercio exterior, pero pone al Estado en un lugar estratégico.

—Hubo protestas en Santa Fe contra la medida. Vos fuiste protagonista del conflicto con el campo y 12 años después siguen algunas tensiones.

—En lo que a mí respecta, la persona a la que le pegué la trompada en Plaza de Mayo, Alejandro Gahan, hoy es un gran amigo mío. Fue a verme a la cárcel todos los meses, se venía desde Gualeguaychú.

—Pero más allá de lo personal la estatización es cuestionada

—Me pasaron la lista de acreedores de Vicentin, es todo un hallazgo, con eso entendés en profundidad la naturaleza del conflicto y los intereses que hay en el medio.

—Hace unos días compartiste en Twitter una nota de Juan Grabois que cuestionaba el liderazgo de Alberto Fernández ante Cristina. Después aclaraste que no siempre estabas de acuerdo con lo que compartías.

—Retuiteo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, para generar debate, esa es una. Además Grabois eligió el peor de los días: lo dijo a la mañana y a la tarde Alberto anunció la expropiación de Vicentin.

—Pero está la versión de que esa es una idea de Cristina que Alberto no comparte.

—A mí no me consta, creo que forman parte de un equipo de trabajo y lo hacen de común acuerdo. No veo el rol de obediente y obsecuente que le quieren dar a Alberto. Reconozco la jefatura de Cristina Fernández de Kirchner en el movimiento nacional y también el papel del presidente. Son dos papeles totalmente distintos y no veo que colisionen en su mirada.

—¿Cómo llevás la cuarentena con tus problemas de salud?

—Es muy duro el encierro. Yo estoy en domiciliaria transitoria y en cuarentena, doblemente preso. Es muy duro. El único día que estuve al sol fue cuando hace tres semanas fui al entierro de mi mamá que me permitieron asistir. Pero hay que hacerlo, creo que el aislamiento y la cuarentena evitaron que la Argentina tuviera miles de muertos, fue un manejo correcto de Alberto Fernández.

